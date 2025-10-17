偉大城市、成熟企業的責任

新光人壽昨天「低調但強力」的舉行Ｔ17、18的大樓開工典禮，這個動作當然是做給市政府及社會大眾看的；市政府說，開工沒有申辦手續，市政府最嚴厲可以「勒令停工」。台北市政府和新光人壽的母公司台新新光集團，這段時間彼此的動作、語言，可謂劍拔弩張、互不相讓。

全世界市值最高的輝達，希望將海外總部建在這塊基地上，美事一樁。但近月以來，台北市政府和新壽為了這塊土地，彼此舌劍唇槍你來我往，相互折損傷害，把一樁美事，在這關鍵點，可能要搞成一件醜事。

市政府希望成就這件事，對台北市的招商引資、國際形象或蔣萬安的政治前途都有加分；台新新光金控的董事長吳東亮，在企業界，更是少數的「器識恢宏格局寬闊」的企業家，他除了主持台新新光金控，還擔任中華民國工商協進會理事長，一向為工商產業爭取權益，一馬當先不落人後。這樣的兩個大單位，都希望玉成輝達案，怎麼搞成今天這樣即將破局的狀況？

我認為最重要的，就是市政府及新壽不斷對外放話，這些話都比較本位，不是站在對方的立場說，缺少善意，還有一些惡意。話一說出來，經過現在不成熟遠比成熟多的媒體報導，再加上分析、渲染、小道消息的夾雜，事件本身就會扭曲，對彼此都傷害，對輝達案的促成沒有幫助，對相互的形象也有減分，實無必要。

照現在的軌跡往下走，極有可能輝達案破局。半年後，市政府及台新集團回首此事，會悔不當初，這不是一個偉大的城市、成熟的企業要做的事。

建議協調者、又比較年輕的蔣萬安，親自去看吳東亮，立即約一個時間，兩人各帶少數的幹部，坐下來開閉門會，開誠布公極力促成，計天下利求萬世名，達到共同的目標再散會，所有過程不對外透漏，事成再共同舉行記者會，這會有建設性的效果。

川普一向話多，信口開河出爾反爾，且攻擊性強。所以全世界的民眾和媒體，對他沒有公信力的談話，負評高。另外一個例子是台積電，外界對它天天都有閒言閒語揣測臆度，它從不辯解說明；但在該說話的時候（如法說會），該講的話會說得清清楚楚，民眾及社會給予高度評價。這兩個例子，對市政府及台新新光金控都是重要教材。