惡意螺旋上升 輝達案恐兩敗俱傷

新光人壽看似罔顧「和氣生財」明訓，甚至不惜觸犯「富不與官爭」大忌，從頻頻放話到突襲式「開工動土典禮」，搞得北市府十分難堪。但若深入了解，事情恐沒那麼簡單。

台北市長蔣萬安若想解開棘手難題，首先必須釐清談判對手到底是誰？握有北士科Ｔ17、Ｔ18地上權的新光人壽，誰說了算？正值法定合併前尷尬時期，決策大權是否隨著合併而能完全移轉至台新金控董事長吳東亮手上？如何解決前董事長吳東進遺留下來的問題？集團內部的權力消長與過渡，也牽動著輝達總部能否進駐北士科。

台新金今年八月底合併新光金後，原新光金旗下新光人壽與台新金旗下的台新人壽也將於明年元旦合併。儘管新光金控兩年多前經營權變天，再加上「新新合併」，吳東進舊勢力是否完全退出新光人壽備受質疑。

明年元旦由吳東亮全盤掌握後，可能是轉圜契機。但去年九月北市議會「北士科專案調查報告」直指「招標放水，新壽財團發大財」；再加上吳東進長女吳欣盈當時成為柯文哲競選總統搭檔，若遭質疑涉政商運作，勢必加深裂痕。外界勸諫吳東亮要有退讓智慧，只怕他卡在手足親情、集團利益、法令規範及政治僵局中動彈不得。

新光人壽強調從頭到尾都沒有想從北市府拿一毛錢，如果把地上權讓給輝達，補償金是新光人壽和輝達間的事。此與蔣萬安與李四川日前表態輝達願意概括承受解約補償金，雙方立場難得有所交集。不過明顯窒礙難行。

首先，此舉最大用意是想繞過市議會監督，會否太天真？其次，一旦輝達加碼溢價贖回兩塊基地，無異加深當初賤租圖利財團指控。最後，北市府重新招標給輝達的簽約金額，有可能酌情扣除解約補償金，實質上仍是台北市民埋單。

如今新壽、北市府各有堅持，惡意螺旋不斷上升，合意解約顯然道途多舛，很可能走上兩敗俱傷最糟結局。