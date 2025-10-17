國家有責 接住艱困孩子

朝陽科大要求學生辦休學，需要先繳交三分之一學費，這就等同以往醫院要求的保證金，怕學生跑掉，註冊費用討不回來。大學不是營利事業，如今學生因繳不起學費而自殺，難免讓人感到「學校也太冷血！」

註冊組辦公的人，職責就是「讓每個學生都要繳註冊費」，聽到學生繳不起註冊費，可能沒有敏感度或缺少熱忱，聽聽學生是否有困難需要協助。然而大學也有導師，導師的功能雖然不必像國高中學校對學生的事事關注，但至少固定時間可以跟學生約談，了解學生的適應情形以及需要哪些協助。若導師伸出更有力援手、或通報給相關單位積極介入，年輕的生命不致殞落。

社福體制有責任做好「接住每一個生活艱困的孩子」，才不至於讓從小經濟困難的孩子，已經奮鬥到了大學，卻又因繳不出學費而失去生存的勇氣與希望。

在教育界卅幾年，每每遇到家境清寒的學生，常想尋求社會機制承擔起照顧孩子的責任，卻無法找到法律上的根據、讓政府接手，負起提供孩子一個衣食無虞安全健康的學習生活環境。

有句動聽的教育政策口號「零到六歲的幼童國家養」，然而這對許多父母健在、衣食無虞的孩童都只是錦上添花；如果能做到「父母教養失能、生活艱困的孩子讓國家來養」，這樣更能照顧生活在困苦環境中的孩子、幫助他們創造人生的一片天，不至於讓他們被社會遺落在某個角落，甚至自我放棄了生存的信心。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線