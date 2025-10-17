校園悲劇 冷漠才是元凶

台中一名清寒大學生，為了能趕緊工作賺錢養家，想辦理休學先去當兵，卻因無力繳清一萬八千元的學雜費，選擇了輕生。校方事後則以「橫向聯繫不夠」回應。

台灣的教育系統，不管「橫向」還是「縱向」，聯繫不足皆是事實，且不僅大專院校如此，中小學亦然，相同的資料內容經常必須各處室分別填報一次，而往上級單位的不同科別送件時，甚至連表格形式都還不同。在上下級單位跟學校處室都各自為政、且彼此缺少整合下，資料可能無法串連共享。

然而，這種狀況在教育系統早非一日之寒。可以設想，若學校負責休學業務的承辦人員，能多一分警覺、多一點溫暖，在學生提出休學申請時主動關心學生個人情況，避免一些公事公辦的態度如「休學就必須繳清學雜費」，也許就能救下這位學生，避免悲劇發生。

目前，政府及社會各界提供給清寒學生家庭的補助雖然多元，但通常申請流程繁瑣，需繳交的證明文件也不少，等到補助金核發下來更是耗時。對真有燃眉之急的學生而言，就會出現遠水救不了近火的狀況，因此如何簡化申請流程，甚至補助金先核發，資料再後送，都是可討論及努力的方向。

當然，若追本溯源，教育的本質還是教導學生學會做人、使學生能在社會上立足。因此，即便現在的大環境對教育工作者並不友善，但不管教師還是學校行政人員，都仍應該多點溫暖，主動給予學生關懷，才有可能防止不幸事件繼續發生。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線