技職教育崩解中 推動「十六年技職國教」救清貧學生

日前台中一名科技大學學生，因家境清貧，打算先休學去當兵，再找工作穩定家計，結果因為繳不出學雜費無法辦理休學，竟走上絕路。此事凸顯現行技職教育體系，已到了必須要改弦更張的時刻。

在少子化、產業轉型與教育資源失衡的多重夾擊下，台灣技職教育體系正處於生死交關的關鍵時刻。許多私立技職院校面臨倒閉邊緣，導致在地就學選項急遽萎縮，技職體系原本肩負的在地人力培育功能也正快速崩解。特別是南部或非都會區的私立技職大專院校，有超過三成的清寒學子需辦理助學貸款，這群學生正逐漸失去成長機會與競爭力。

面對這樣的危機，政府應果斷推動「十六年技職國民義務教育」，也就是將現行的十二年國民教育，針對技職體系學生延伸至大學階段。這不僅是對技職教育的制度性強化，更是關乎產業未來、教育公平與社會階級流動的深層改革。

當前技職教育崩解有三大危機。首先，少子化衝擊與技職倒校潮。教育部統計指出，全台專科以上學校招生名額遠超過高中職實際畢業人數，形成結構性供過於求的困境。首當其衝的就是中南部、私立與技職類大專院校。這些學校倒閉，不只是校園消失，更代表「在地產業人力供應鏈」的斷裂。

其次，在地就學中斷與偏鄉空洞化。技職教育崩解，直接導致在地升學機會中斷，尤其是宜花東等原本教育資源不足的地區，一旦失去本地技職大專院校，青年只能「北漂、西漂、南漂」。這使原本可在地就業的青年逐漸定居他鄉，形成地方社會「世代中空化」的惡性循環。

再者，貧生以債起跑、社會起點不公。南部與私立技職校學生超過三分之一學生申請助學貸款，他們畢業時可能背負數十萬元債務。雖然政府現行補貼每學年分兩學期給付三點五萬元補助，但這些學生卻從進入社會的起點就被債務綁住。相對地，國立大學學費低廉也有補貼，但學生較多來自社經地位較高家庭與升學名校。換言之，清貧家庭的孩子除繳稅外，許多人還得靠借貸完成教育，這嚴重違背社會正義。

面對上述挑戰，推動「十六年技職國民義務教育」應落實以下三項願景：

一、適性適才：讓學生從高中職階段起，就能依據自身興趣與技術能力，選擇合適的升學與就業進路，而非因升學壓力與社會偏見被迫轉向；二、在地就學：保留並強化地方技職院校，讓青年能在地升學與就業，對抗偏鄉人才流失；三、社會公義：消除學費不公現象，讓貧窮家庭子女不再負債起跑。

推動十六年技職國教的經費負擔雖不輕，但在適當調整預算分配、設立專項基金，或引入產業帶薪實習機制後，完全可行。透過這項投入，政府不僅能減輕學生與家庭負擔，消除學費不公造成的社會階層差距，更能穩定技職體系的發展，保障台灣產業的人才供應鏈，是一項高報酬率的長遠投資。

十六年技職國教不只是教育體系的改善，更能直接回應產業用人需求。倘若教育制度無法保障基層人才培育路徑，台灣各產業將面臨基礎勞動力枯竭的困境。十六年技職國教不只是救學生、救技職，更是守住台灣整體產業結構與社會公平的最後韌性防線。

