程建人仗義護禮 我仍感念在心

一九九九年九月十二日，我在聯合晚報寫了篇文章，標題是「ＡＰＥＣ是苦肉計」，批評「ＡＰＥＣ」以來的台獨務虛外交。我是氣極了，當時不管以公務員身分投書媒體批評政府的後果會如何。

程建人是新聞局長，他在新聞局內部討論我投書媒體的事情的公文上，批了「用心良佳」四個字。

李敖聽說這個批示，要我給他檔案，用在他的「有話說」節目裡。我笑未從命。

隔天即九月十三日，我奉命說明為何具名投書文章到聯合晚報。我在說明報告中表示，根據我在一九九七年在溫哥華辦理ＡＰＥＣ記者接待事宜以來，發現台灣記者人海戰術霸占麥克風的不當現象；我方官員亦有在幕後煽風點火者，目的在塑造中共藉機打壓我方的印象，以苦肉計的方式，煽動國內民粹情緒，形成民情憤激，推促台獨聲勢。

李登輝在一九九九年七月九日提出兩國論後，記者在ＡＰＥＣ故意提問刺激中共，也造成友我國家的惡感，連當時的經濟部長王志剛也說，紐國主席為尊重各國經貿外交代表，每每點到台灣媒體代表都不以為然，二○○○年的ＡＰＥＣ主辦國汶萊可能出現專門抵制台灣媒體的情況。

程建人看完我的報告後，核示：「今後仍請照本局職員手冊相關規定辦理為宜。」我遵照程建人的批示與新聞局規定，未再以真名寫政論文。

李登輝向德國媒體提出兩國論時，正好是程建人陪德國之聲訪問李登輝，李登輝關於兩國論的講話，程建人事前不知，陸委會主委蘇起也未知曉。就在兩國論吵得不可開交時，又碰到九二一大地震襲台。

二○○九年二月，我在聯合報以筆名范蘭欽寫歷史評論，與職務無關之文，卻被行政院新聞局免職、監察院彈劾、公懲會撤職。

在我撤職期滿、求職無門時，程建人寫信幫我求取公道，要求給我復職，還有連戰也出面幫忙。雖然沒成，我仍感念在心。他們仗義護禮的作為，也載入了中華民國民主人權史冊。