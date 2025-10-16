讓治安形象蒙羞的北車性侵案 揭露台灣社會冷漠與治理盲點

本月九日午後，台北車站人潮如織，一場令人髮指的性侵案卻在光天化日下發生。一名疑偽裝成街友的通緝犯，竟在車站牆角對一名疑似酒醉的女子拖行強暴；更令人不安的是，這並非發生於偏僻角落，而是在行人穿梭的公共空間。當下許多人經過、有人駐足，卻無人報警。直到一名外籍旅客出面通報，警方才趕抵現場。

這起事件赤裸地揭露出台灣社會的冷漠與治理的盲點，我們的城市看似安全，卻早已在「見怪不怪」的習慣裡逐漸失溫。台北車站長年是街友聚集熱點，這裡有遮風避雨的屋簷，也有熱心民眾提供的施食與救濟。當結構性貧窮、房租高漲、社福資源不足等問題交錯，這片公共空間便成了治安與人權的模糊地帶。警方顧慮「人權」不敢強制驅離，社會局「長期輔導」執行績效存疑，民眾則在同情與恐懼之間進退失據。

這次事件，犯罪嫌疑人正是利用這個縫隙。當社會上早已習慣視街友為「城市背景」，有心犯罪者自然能在冷漠中藏身。車站周邊的「街友聚落」多年來被媒體點名為治安隱憂，卻總是被時間沖淡。政府的「持續關懷」淪為例行的巡視與通報，等到悲劇發生再「檢討精進」，台灣式的治理風格總是如此循環。

輿論最痛心的不只是罪犯的殘暴，而是眾人的沉默。為何沒人在第一時間報警？或許有人以為是「情侶爭執」，也有人怕惹禍上身；這不是個別的膽怯，而是整個社會的麻痺，心理學稱之為「旁觀者效應」。我們習於「勿惹事」，卻鮮少明白「何時該挺身而出」；又或一旦伸手相助恐遭誤指為加害者，於是人人學會冷眼旁觀，正義遂消磨於「怕麻煩」與「怕誤會」之中。當勇氣存在高風險，冷漠勢必成社會常態。

這起案件嚴重之處，不只是性侵案發生於台北心臟地帶，尤其報警者是外籍旅客，這一幕格外諷刺；在所謂的「友善國度」裡，伸出援手的竟不是本地人，這讓台灣長年標榜的治安良好或人民善良蒙上陰影，更損及台灣觀光的國際形象。面對這場形象危機，政府若仍以「個案」看待，只會加深國際旅客疑慮。主管機關應主動說明案件查辦、街友管理及強化公共安全的具體作為，並以多語言向國際旅客交代。治安問題不能靠口號維持，城市安全更不能靠形象包裝。

城市安全的根本不在監視器的數量，更需要人心的溫度。若社會普遍對他人冷漠，縱使再多警力也救不了一個失溫的城市。政府應該重新檢討見義勇為的保護機制，給予報案與協助者明確的法律保障；教育體系更應推動「公民勇氣教育」，讓人學會在安全前提下行動。

城市的溫度是由每個不袖手旁觀的人維繫的，台北車站性侵案是不容忽視的警訊。若我們都選擇低頭趕路，城市就失去了最基本的安全。願這起悲劇成為我們重新審視安全社會的起點；不只是沒有犯罪，更要有彼此守望的勇氣。