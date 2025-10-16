相交50年 今尤念程建人

認識程建人部長，已是快五十年前的事了。一九七六年我奉派中華民國駐美大使館服務，當時程部長（大家都暱稱他ＣＪ）是政治組二等秘書。

一九七二年上海公報簽訂後，美國與中共關係持續正常化，建交只是時日問題。一九七八年十二月十五日下午三點，大使館接獲台北外交部錢復次長電話，稱美國駐華大使安克志半夜喚醒蔣經國總統，告知卡特總統八小時後將宣布於一九七九年一月一日與我國斷交，並與中共建交。

台北立即派外交部政務次長楊西崑赴華府，主導後續台美關係的談判。斷交的前一天傍晚，楊次長率全體館員及家屬，於雙橡園主持最後一次的降旗典禮。當天寒冷，氣氛哀戚，許多美國友人都來參加，ＣＪ的國務院窗口，中華民國科科長費浩偉（Harvey Feldman）也來了。

典禮結束後， 在悲憤與淒涼交錯的氛圍中， 一位館員的眷屬忽然高聲質問：「Mr. Feldman, are you satisfied？（費先生，你滿意了嗎？）」這突如其來的咆哮，讓全場頓時陷入尷尬。費浩偉面色凝重，ＣＪ隨即趨前，抱著費的肩膀；這及時的沉著、善意與風度，令我終生難忘。

其後，楊次長開始與行政部門展開台美關係新架構的談判，美方代表為國務院亞太事務助理國務卿郝爾布魯克（Richard Holbrooke）。每次會談，均由ＣＪ陪同，結束後也都由他向台北發回往往都是數十頁的電報。那些關乎國家命運的談判內容，讓我們掌握到美國行政部門毫無保障台灣安全的意願，也讓我們更積極爭取國會支持，成了奠定《台灣關係法》的基礎。

ＣＪ曾向我提起，在某次談判中：「Holbrooke（卅八歲）坐在沙發上，雙腿翹上茶几，雙手枕在腦後，面對著白髮蒼蒼，筆直端坐的楊次長（七十歲）。會談結束後，楊次長在回程的路上，一路望向車外，不發一語。」當時我深深感受到楊次長與ＣＪ兩位外交前輩如此忍辱負重，就為了國家大局。

ＣＪ後來與我先後離開華府，再度共事，已是近二十年後，他上任外交部長時，我是禮賓司司長。每逢重要外賓來訪，ＣＪ親自主持宴會時，禮賓司總會安排現場伴奏。ＣＪ會以歌聲帶動氣氛，讓拘謹的外交場合，增添輕鬆的溫度。

ＣＪ的幽默令人稱道。有一次海地總理訪台，由程部長陪同拜會李登輝總統，待外賓都坐妥後，總統府禮賓官以法語高呼：「各位先生女士，中華民國李總統閣下！」此時全場起立，但李總統剛踏入會客室，又忽然轉身去交代幕僚。侍衛隨即把門關上，現場頓時錯愕。ＣＪ立即以法語笑說：「總理閣下，我們這位禮賓官法語很好，因為他常常練習，剛才就是在練習，所以不算，大家請坐。」全場哄堂大笑， 尷尬頓時化解。

兩千年國民黨敗選後，程部長指示我為外交部與總統當選人陳水扁團隊交接的窗口，當時我的對口正是如今的蕭美琴副總統。那是第一次政權輪替，但ＣＪ對我說：「外交是沒有派系的，不論哪個政黨執政，我們外交官都必須超越黨派。」

在他的督導下，我與蕭美琴女士的溝通與交接順暢圓滿。ＣＪ的專業與風骨，給了我最深刻的示範。

ＣＪ與我在華府共事時，同時學打高爾夫，也從此培養出深厚興趣。他退休後，我們每次球敘，總愛小賭一番，分個高下。我在東京任駐日代表時，他同藍智民、林尊賢大使一起來打球；餐敘時，我們都笑他說：「ＣＪ的最愛是想當歌星，其次想當職業高球選手，但最後都被外交耽誤了。」

日前參加ＣＪ的追思禮拜，會場擠滿了昔日同事和朋友。當螢幕上播出他的精彩人生剪影伴著他的歌聲時，全場動容。ＣＪ音容宛在，我們和他卻天人永隔。當他唱起那首我聽他唱了幾十年的電影「綠野仙蹤」金曲〈Somewhere Over the Rainbow〉，望著ＣＪ的生前微笑身影，往日點滴全湧上心頭；我再也忍不住，老淚縱橫了。