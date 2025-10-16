沒出息才會把TikTok看作民主威脅

「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」，近期這首由大陸的音樂博主王博改編的「沒出息」火爆華語自媒體圈，「原唱」民進黨立委王世堅看到這首「神曲」，大笑著表示「嘆為觀止」；於此同時，面對立委質疑不禁TikTok恐對兒少身心健康造成影響，數發部長林宜敬昨天指出，因攸關媒體言論自由，要禁TikTok必須要有社會共識，但數發部會先從兒少保護開始做起，例如遮蔽中小學的WiFi連線，限制兒少透過校園網路連線至TikTok。

「沒出息」取材自王世堅過去在市議會質詢的經典語錄，搭配上洗腦的旋律和王世堅怒斥的畫面，在大陸的抖音平台爆火，現在更一路燒回台灣；除了很多年輕網友跟風拍攝影片，政治人物也以此為幽默，在國會殿堂大開王世堅的玩笑。這個影片如此轟動，合迷因成形的三大特質：易引起共鳴、搞笑、容易重製流通或被大量轉載。

在當事人不介意，青年世代也玩得很開心的同時，綠委王義川卻大動作提出不同意見，說這是中國設計的、有劇本的，甚至在直播當中高呼「大家不要唱那個歌，那是來統戰的」；還說「點進去看，你整支手機的資料就出去了」。綠營的意見領袖們對TikTok有意見，早已不是新聞；綠委林月琴八日稱，據二○二三年台灣傳播調查資料庫調查，TikTok等社群平台對兒少心理健康構成重大威脅，九歲至十二歲國小兒童使用TikTok的比例達四成六，推算國小三年級至六年級使用TikTok的人數可能達卅八萬人，恐將大量兒少隱私暴露於中國。

監察院日前亦通過調查報告，指「TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握；是中共對外認知戰工具及對台散播錯假訊息的平台」。監委還表示「政府推動數位服務中介法立法受挫，對社群平台的治理消極，任由爭議訊息以不透明的推播演算法散布…對TikTok和小紅書等平台對國家安全的威脅缺乏因應作為」。但當初「數位服務中介法」受挫的主因，乃因該草案有傷害言論自由的疑慮，連民進黨都沒辦法說服自家人相挺；現在卻以此為由，希望透過立法限縮特定平台，更顯其假借監管之名控制平台和輿論的意圖。

回到TikTok控制權的問題，觀察九月十四日在西班牙馬德里舉行的美中第四輪貿易磋商，雙方已達成了基本框架。川普與習近平通話後，川普隨即社交平台宣布兩人「批准了TikTok交易」，九月廿五日也在白宮簽署行政命令，確認把TikTok的美國業務出售給美國及國際投資者，符合「不賣就禁」法律對國家安全的要求。TikTok既已「歸屬」美國投資者主導經營，此時執政黨立委竟還要求對TikTok作更多監管，是想趁機讓數位服務中介法復活？

「沒出息」暴紅，顯示台灣不應對民主沒自信，應趁機把議會民主行銷到整個華語圈。筆者也在不同的平台下看到大陸及新馬港澳的很多留言表示，因為這則「迷因」而對台灣民主有了興趣。試問，執政黨還要「沒出息」地把這看作對民主的威脅嗎？