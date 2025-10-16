高鐵寧靜車廂行不行？

高鐵公司近期宣布將陸續推出新的管理措施。九月廿二日起實施的「寧靜車廂」，目的是打造一個相對安靜、不受干擾的乘車環境。實施方式包括針對車廂內講電話、使用３Ｃ產品卻不戴耳機、大聲交談等打擾其他旅客的行為「舉牌勸導」；對於嬰幼兒，或因其他健康與年齡因素而影響他人的行為，列車人員將持續安撫或提供貼紙、糖果餅乾等，以協助家長或同行者處理狀況。

該措施推出後，家長反映帶孩童搭車的壓力倍增，立委與親子團體亦共同舉行記者會，呼籲推動「寶寶哭泣我ＯＫ」的公共運輸文化，希望高鐵調整寧靜車廂政策，落實友善育兒環境。衛福部表示已發函請交通部督導高鐵公司了解實際執行情況，在一個月內擬定更彈性、能兼顧親子與乘客寧靜需求的辦法。台灣高鐵董事長史哲昨天也致歉，坦言沒想過寧靜車廂會對家長和小孩造成影響；另外，考量國外火車的親子車廂多集中在長途，台灣高鐵旅客平均搭乘時間僅一小時內，及民眾對親子車廂服務方式有不同意見、目前因運量增長等原因，已無法提供親子車廂空間。

檢視目前其他軌道運輸，台北捷運及桃園捷運都設有親子友善車廂，台鐵也在八年前推出親子車廂。高鐵其實不需開闢專用親子車廂，只要維持現有車廂營運方式，仍可同時推動寧靜車廂與親子友善車廂，後續再滾動式調整找出更精進的做法。目前高鐵列車第七車廂因配備輪椅席及無障礙廁所，敬老票訂票優先畫位在此車廂，已是提供給長者的優先保留車廂。

親子友善車廂可參考此做法，依需求畫設適當的親子友善車廂並清楚標示，例如對號座第八車廂、自由座第十車廂，並調整高鐵訂購票網站平台及Ａpp，讓家長在訂票時可勾選「帶有孩童」之選項，即可優先安排在親子友善車廂，減輕家長心理壓力。在親子車廂的其他乘客就需以「寶寶哭泣我ＯＫ」的態度看待。至於親子與商務車廂以外的車廂，則可全規畫為寧靜車廂，一般乘客若干擾其他乘客寧靜，即可加以勸導。

檢視高鐵公司其他即將推出的管理措施，其中對消費者影響較大的是，十一月十日起取消對號座彈性乘車，限制對號座旅乘客若想提前搭乘，必須先完成換票手續，且對號座車票僅限於指定日期與車次使用，逾期將失效且不接受退票及改票。這項措施已引起消費者擔心，若沒趕搭上該車次，對號座車票將作廢，無法彈性以空位搭乘該日較晚車次。

反觀台鐵目前彈性的做法，對號座車票如錯過搭乘該車次，仍可經人工驗證進出閘門、改搭該日購票區間的區間車，而不作廢車票。車票價格較高的高鐵，更應清楚說明此措施是「限於想提早搭車的乘客，而不影響錯過購票車次的乘客」，這樣才能在新購列車尚未到位營運的運量過渡時期，仍能盡量維持以往彈性的乘車方式與服務品質。