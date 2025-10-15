國慶缺兩岸論述 賴難化解對立

賴清德總統今年的國慶演說減少了兩岸論述篇幅，未提兩岸互不隸屬、中國是境外敵對勢力，亦未呼籲兩岸交流合作及對話，卻多次強調中國威脅與威權。此外不脫把中華民國台灣化的一貫脈絡，切斷中華民國中國性；全篇演說「台灣」一詞出現五十一次、「中華民國」二次、「中華民國台灣」二次；去年「中華民國」出現十次、「台灣」四十七次、「中華民國台灣」一樣二次。

賴曾於就職演說提及「不論是台灣、中華民國台灣或中華民國，皆為國家名稱」。國慶演說出現「台灣是全體台灣人的台灣」、「終戰八十周年」而非抗戰勝利八十周年；「終戰」史觀跳脫原有國史框架，中國概念成為中共獨有。中華民國台灣化的過程，產生中華民國台獨化的結果。

其次，刻意強化中國威脅論，反被大陸批判為戰爭製造者。國慶演說強調中國威脅論，批判中共軍力擴張，並稱其威權主義持續擴張挑戰國際秩序，區域秩序乃至第一島鏈的安全受到嚴重威脅，凸顯「民主台灣」與「威權中國」二元對抗，大陸視此為歪曲歷史事實和挑戰國際共識。復次，凸顯台灣經貿國際化、淡化兩岸經貿往來，夾藏兩岸經貿脫鉤斷鏈的心思，標榜台灣的國際供應鏈角色。

如此反而引發大陸重申對台政策的「兩反」：反分裂、反干涉。民進黨愈試圖將台灣問題國際化，就愈引發大陸強調台灣問題屬中國內政；愈倡議兩岸互不隸屬，大陸愈重申國家統一。再者，賴重申「終戰八十周年」，唱和美方重新檢視二戰後國際文件、挑起「台灣地位未定」的國際法爭論；又稱期待中國能體現大國責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議及二戰歷史文件，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀。

陸方稱今年是「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」暨台灣光復八十周年，將台灣問題的歷史敘事置於中國抗日歷史脈絡下；二戰歷史文件詮釋方面，陸方重申開羅宣言、波茨坦公告、日本降書等國際法文件，明確認定二戰後中國對台灣的主權，二戰後台灣回歸中國（中華民國）是抗戰勝利的重要成果，雖然大陸並不明述當時的中國即是中華民國。

針對聯大第二七五八號決議，陸方從政治上、法律上、程序上反制，強調此決議解決了中國（包括台灣）在聯合國的代表權問題；與ＡＩＴ拋出「二戰歷史文件未決定台灣的最終政治地位」，及賴於國慶演說中要求對岸「停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件」形成巨大反差。

最後，以國家安全論述取代兩岸和平發展論述，讓台灣陷入聯美抗中、以武拒統困境。賴稱「民主台灣是印太和平穩定的樞紐」，國防預算將按北約標準超過ＧＤＰ百分之三，並於二○三○年前達ＧＤＰ百分之五，遭陸方批判以武謀獨拒統，將台灣拖入兵凶戰危險境。

今年國慶演說基本上缺乏兩岸論述，卻增加了國安論述及台灣國際地位爭論；但就算兩岸論述從缺，兩岸問題也不會自動解決。以國安訴求及國際法爭論代替兩岸論述，恰恰凸顯賴政府試圖繞過兩岸，將台灣問題國際化的企圖，兩岸關係遂陷入衝突惡性循環。