大罷免紅利早已出盡 選戰學綠營 藍憑什麼贏

當中國國民黨為黨主席選舉而陷入黨內互打，相互抹紅自陷危機時，不少關心國民黨的民眾，會覺得好不容易才從大罷免走出「團滅危機」，為何不能珍惜與把握這個從谷底翻身而漸為國人認同的大好時機，讓國民黨重新成為中華民國的中流砥柱？

新任黨主席肩負的就是二○二六與二八兩場大選的重責，既是如此，那麼先刀刀砍向同志，再說我們選後前嫌盡釋大團結，這是邏輯不通的。民進黨可以初選刀刀見骨，選後大團結，那是因為權力與利益在手，黨派利益輪流分配，結果呢？如今的民進黨，黨主席大權在握，聽話的才釋權給他；不聽話的，即便在地深耕、民調再高，也難獲青睞，是集權而非黨內民主。國民黨難道也要學這套而自絕於民主與民意嗎？

其次，大罷免大失敗肇因於民進黨背離最新民意，想藉罷免藍委挽回立院朝小野大的局勢，這種政治算計，不單支持藍白的民眾不同意，連中間選民都看不下去。其實，台灣的選舉雖堪稱成熟，但離真正的民主還有一段距離，民進黨就是讓民主不斷倒退的代表。所以國民黨主席選舉，若和民進黨一樣無視民意、各陣營只想操縱選票，選出來的黨主席又有什麼民主性可言？

再者，大罷免藍委全數過關，無可否認主因就是民進黨執政完全交白卷，卻又想利用大罷免來掩飾執政失敗，再加上側翼與罷團咄咄逼人，非黑即白的二元論，讓中間選民不願埋單。藍營的「萊爾校長」影片一出，深得選民之心，二創三創不斷被轉傳，也讓全民對大罷免的正當性愈發不認同，著實狠狠打臉賴清德總統與柯建銘。「萊爾校長」在空戰上的亮眼表現，讓選民再度看到，選舉的新風貌與傳統組織若相輔相成，效果定是亮眼。

然而這次國民黨黨主席選舉，有人卻拉中共介選來製造議題想要拉抬聲勢。對不起，這豈不是學民進黨的抹紅戰術嗎？有萊爾校長的成功範例不學，反而學步綠營，這不但走上窠臼之路，更讓綠營拿來消遣國民黨，如此得不償失的選戰策略，顯然十分可惜。想要在未來大選做最強勁的推手，不能連此都不識不知。

最後，國民黨主席的確不好幹，所以要記取民進黨在大罷免大失敗中種種錯誤的痛苦教訓，提醒自己領軍時不用犯相同錯誤。同時，別以為卅二比○就會是未來兩場大選的結果，大罷免的紅利可說已出盡，新任國民黨主席必須有所體認，賴清德與民進黨早已有備而來，也有可能全力「打壓」在野黨，沒有這樣的體認，就請不要選黨主席。新任國民黨黨主席唯有能夠維繫黨內和諧與團結，才能與白營進一步合作，對抗綠營的分化與政治操作，步步為營以贏下未來的選戰。