馬查多獲諾獎 反民主獨裁者表率

今年諾貝爾和平獎頒予委內瑞拉反對派的領袖馬查多，以表彰她長久以來努力不懈，為落實委國民主和平轉型而奮鬥。筆者認為諾貝爾委員會更深層的意義是，她代表全球對抗「以民主之名的獨裁」之典型。

委國總統馬杜洛迄今在位十二年，多次利用修憲、司法、軍警及民兵打壓政敵，並利用反對派間的權力迷思以維持政權之今。委國反對派向來是多頭馬車發展，連美國都難插手其中；例如川普第一任時，美國策動委國反對派另組政府，並承諾提供一切可能的軍事行動，但因反對派各不相讓，最後才多方妥協推出初出茅廬的國會議長瓜伊多出任臨時總統，結果雷聲大、草草收場；馬查多獲獎的原因之一即是團結了委國反對派。

馬查多出身工程師，是反對查維茲主義（左翼意識形態）者。對內，她創立基金會照顧孤兒與青少年，贊成同婚與討論墮胎合法，反對總統無連任限制，主張國有財產私有化。對外，贊成外國勢力在委國情勢危急時，可以人道理由制裁及干預委國內政；認同美國外交政策，支持以色列對哈馬斯的圍剿。這些主張多不見容於主流反對派，但有鑑於過往消極投票策略的失敗，反對派趨於整合、組成「統一政治聯盟」，共推親美的馬查多競選總統。

馬查多的從政之路始於二○○二年，與選舉系統工程師普拉斯創立促進自由公正選舉的公民團體，該團體兩年後發起罷免時任總統查維茲未果。六年後馬查多以全國第一高票進入國民議會，但在競選期間及爾後的政治運動中，她屢遭人身攻擊，甚至全家受到生命威脅，不得不將三位子女送往國外。

馬杜洛政府利用司法迫害阻止馬查多從政，分別使她喪失議員及總統參選資格。二○二四年初，委國政府以她參與瓜伊多密謀推翻政府計畫的名義，剝奪她十五年的參政資格，使她無法參與當年的大選。馬查多及其政治聯盟隨即請外交官龔薩雷斯接手競選，但競選場合主要焦點仍在馬查多身上。

委國去年大選在未提供選票數據的情況下，選委會即宣布馬杜洛以五成一的選票連任成功，與外界原先的民調預測落差太大而引發抗議，警民街頭混戰造成多人喪生、數千人遭逮捕。馬杜洛則強硬回擊不接受奪權的企圖，並號召支持者上街頭「護民主反霸權」，且四處逮捕反對派人士，馬查多與龔薩雷斯遂進入阿根廷大使館尋求庇護；至今，前者藏身於國內，後者遠走西班牙接受政治庇護。

馬查多雖因推動委國民主轉型而獲獎，卻也引來負面的評價。批評者指她為了推翻馬杜洛政權，不惜出賣委國主權，向以色列求援並支持美國以武力介入。獲獎後還與亟欲獲得和平獎的川普通話，表達對川普的感謝，再再表現出缺失。然若從遏止「以民主之名的獨裁」惡例蔓延的大方向來看，馬查多確實堪稱表率，只是她恐得注意川普可能成為下一個「民主獨裁領袖」。