科技．人文聯合講座／諾貝爾和平獎應頒給畢卡索

每年九、十月是諾貝爾獎公布月份，各界翹首盼望獎落誰家。今年美國總統川普數次高喊，諾貝爾和平獎非他莫屬，他是有史以來最強勢的期待獲獎者，各界矚目。諾貝爾和平獎從一九○一年到二○二五年，總計有一四○人次與團體獲獎，美國籍獲獎最多，高達廿三人次與團體。獲獎理由大多貢獻和平機制、調解爭端、平息國際戰爭，美國總統有四人獲獎，計有西奧多．羅斯福調解一九○六年的日俄戰爭；一九一九年伍德羅．威爾遜發起國際聯盟；二○○二年由吉米．卡特獲獎，理由為長年尋求推動和平解決國際爭端；巴拉克．歐巴馬長期進行國際外交和促進各國人民合作。

「和平」一詞相應於英文的peace，日文則使用漢字「平和」。中文和平意味著什麼呢？《易經．咸卦》本指娶妻得吉，「彖」辭指出：「聖人感人心而天下和平，觀其所感而天地萬物之情可見矣。」君主與天下人心相合，稱為和平；如果我們能看到君王所感應者，能知天地萬物的趨勢。中國歷朝歷代以聖王為理想，相當於柏拉圖《理想國》哲人國王、印度與東南亞早期的轉輪王（Cakkavatti）。古代印度認為統一天下的君王一出，天上必出現巨輪使其駕馭，如戰車車輪輾碎一切反抗者，聖王以仁慈與智慧統治天下，開創轉輪聖朝，阿育王統一印度成為第一位轉輪聖王，古印度文明信仰流傳東南亞時，歷代君王都自認為轉輪聖王。

回到人類現實場域，人類文明發展史上，宗教、種族、人民、領土、權力乃是引發戰爭與暴力衝突的根本原因。各族、各國對立，難以相和，溝通不成，接之逼降、威嚇，破裂後從局部戰爭到全面戰爭，鄰國、利益者捲入戰爭。一九三六年爆發西班牙內戰，佛朗哥將軍領導反叛軍對抗共和國軍隊，德國、義大利等法西斯國家支持叛軍，隔年四月廿六日德國空軍轟炸西班牙東北巴斯克省格爾尼卡鎮，造成一千多人死亡。一九三七年西班牙裔畫家畢卡索創作〈格爾尼卡〉，展示於巴黎博覽會上控訴戰爭，舉世震撼。畫面左起公牛象徵法西斯的殘暴，接著則是戰爭的慘禍，抱著孩子吶喊的婦女、嘶鳴馬匹、舉燈婦人、房子燃燒而奪門尖叫女人，最前方是手持斷劍武士，中央上方是類似眼睛明燈，女性燭火、斷劍旁的小花似乎隱喻著人類對未來的希望。

第一屆諾貝爾和平獎頒發給紅十字會創辦人，一百餘年來人類文明經歷第一、二次世界大戰的毀滅性戰爭；聯合國成立、國際陣營分裂為民主與共產。數十年在恐怖平衡當中相互對峙，柏林圍牆倒後人們以為從此邁向和平歲月，接著嚴重的宗教對立，千禧年後爆發九一一事件、美國入侵阿富汗與伊拉克、茉莉花革命、巴黎恐攻、俄烏戰爭、以巴戰爭，戰禍連連。

西漢元帝陳湯矯詔出兵攻滅郅支單于，威震西域，事後上書有云：「明犯強漢者，雖遠必誅！」宣示強國法則。今日之美國，猷昔日之大漢，戰爭與和平，只有強權者才有說話的權力。〈格爾尼卡〉是弱者的悲歌，被稱為最後一幅歷史畫，或許畢卡索才應該獲得諾貝爾和平獎。我們早已忘了那些和平締造者的姓名，卻永遠忘不了〈格爾尼卡〉畫面上的悲憤與渴望和平的聲息。

（作者為亞洲大學通識教育中心專任教授）