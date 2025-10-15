中央下令地方背責的防災困境

在台灣，面對複合性的天然災害治理，往往呈現一種弔詭現象：中央政府在災情發生時高調下達指令，要求地方政府迅速完成撤離、安置與復原，實際上卻完全倚賴地方有限的人力與資源。一旦撤離速度不如預期，安置過程出現紊亂，輿論批評的矛頭往往直指地方首長，中央則成為「指令的發布者」而非「責任的承擔者」，凸顯台灣防災治理的結構性困境。

以馬太鞍堰塞湖事件為例，中央要求地方政府在短時間內撤離八千多人，這是一個揭示台灣防災體系「中央命令與地方量能落差」的典型。對城鄉落差、資源有限的縣市政府而言，要在短短數小時內完成這樣規模的撤離，不啻於「不可能的任務」。

這種系統性治理結構缺憾，反映出台灣防災思維的長期盲點：中央與地方責任劃分模糊，卻缺乏支援配套。在制度設計上，《災害防救法》雖明訂中央具有指導、協調與支援角色，但實際操作中，中央對「何時介入、如何支援」的標準模糊不清。如果中央明知地方能量不足，結果是中央傾向下放責任，卻未能在災前預先下鄉，成立前進協調所，導致地方孤軍奮戰。

以國際案例對照，不難看出差距。日本在面對大規模撤離時，內閣府會直接下令自衛隊、國土交通省等單位支援地方，甚至由中央協調跨縣市動員。美國的聯邦緊急事務管理署則會在颶風來襲前，直接派員進駐地方政府的緊急應變中心，而不是僅發出撤離指令。

台灣雖有國軍、消防署等中央資源，但常是在災後才介入，或以「支援地方需求」為名，實則等待地方提出申請，容易錯失救援的黃金時機，這樣的制度設計，更易使人民財產安全陷入險境。一旦中央先對重大災情誤判，反而易使地方難以在重要時間內獲得及時支援。

這也涉及權責分配與形象的問題。中央掌握資源，卻傾向「居高臨下」，而地方在第一線承受民怨，卻難以獲得即時支援。因此，若要真正提升台灣防災治理的韌性，政策設計或須從三個面向改革：

第一，責任分級制度化。必須明訂地方政府可承擔的最大撤離量能，超過此數字即屬中央責任，中央要立即派遣支援團隊，而非僅止於口頭指令。

第二，中央支援前移。中央應在預警階段便進駐地方應變中心，協助規畫撤離動線、運輸工具調度與安置所布建，而非等到災情發展才被動應付。

第三，法制與資源保障。中央應修正災防法，明定人力、物資、經費的支援義務，並建立跨部會動員的常態化機制，避免出現「中央命令、地方背責」的失衡狀態。

歸根究柢，災害防救不是政治口號，而是需要制度支撐的治理工程。台灣真正需要的，是一個中央與地方並肩作戰的體系，而不是一個「命令者與背責者」的階級結構。否則，下一次的撤離，仍將是一場「中央喊話、地方苦撐」的戲碼，人民的安全依舊難以獲得真正保障，導致悲劇重演。