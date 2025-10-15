自然中尋馬太鞍溪解方

在全國數以萬計「鏟子超人」歷經近三周眾志成城下，光復鄉包括佛祖街重災區在內大致已清理完成；昨日立法院將國民黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集朝野協商。眼下無論政黨與民間，都著重於光復鄉的重建與馬太鞍溪未來的防災策略。

先從馬太鞍溪談起。文獻資料顯示馬太鞍溪下游沖積扇在光復鄉從日據時代就已形成，當時馬太鞍溪舊河道在沖積扇區域比較偏北，甚至在一九四四年洪水後，馬太鞍溪主要溢淹區域為往北岸鳳林方向，與本次南岸佛祖街往東溢淹狀況類似；當一九九○年代規畫鳳林綜合開發後，馬太鞍溪北岸堤防重新加固，讓南岸光復市區承洪壓力增加，也是本次光復災害嚴重原因之一。

從地形與歷史災害分析，是人類向大自然學習最重要關鍵因素之一，根據大自然規律基礎上再進行適當工程行為，才是和大自然和諧相處圭臬。既然短期天然堰塞湖引致「山洪爆發」威脅仍在，中、下游如何防災或是避災成為關鍵，歷史災害已經告訴國人，馬太鞍沖積扇兩岸堤防強弱和河道中心位置都可能造成河道周遭南、北岸災害差異，當因為久居歷史情感選擇原地重建時，則要懂得減災及避難。

目前南岸堤防已經加固加高，河道也在加速疏浚，但洪水疏導優於築堤，疏導不妨從分流做起。既然古河道曾往現有北岸方向走，從原馬太鞍橋上游尋找隘口興建攔河堰，再從該處比照員山子分洪，往北岸原沖積扇北側興建排砂（洪）隧道至太平洋或是下游緩衝區，將能適度並大幅分擔目前光復堤防洪壓力。

當馬太鞍溪疏導關鍵防線建立後，光復鄉原地重建之效益價值才會更有意義。完整重建前，仍有許多事項應分階段立即進行。首先，現階段許多挖出民宅周遭土方比民災還高，應先以沙包做好臨時排水，以避免土方在大雨後再次流入民宅；其次，儘管側溝清理如火如荼進行，但雨水下水道間上下游間是否通暢，應在側溝清通後進行試水，以確認雨水能夠順利往下游排出，否則大雨就可能造成內水積淹。建議應在地表標示流向，方便內水排放管理。更重要的是，很多「鏟子超人」挖出側溝或是明渠土砂，堆置在溝旁比人還高，這些土砂應立即清除至其他土砂暫置區域，否則眾人血汗豈不前功盡棄？

至於大區域馬太鞍溪溢流到光復市區的土砂，經觀察其顆粒較細且部分具有塑性，再加上原光復清潔隊與掩埋場就在佛祖街，這些廢棄物已和土砂流至下游，土砂在進行大規模清淤運送前，應盡速進行全面取樣、分類及標示，才能加速土砂去化效率及農地復耕。

光復市區大範圍土砂清淤先應集中在相對上游原有鄉民居住（佛祖街）區域，以利光復市區原有機能漸次恢復，再逐步擴大至相對下游馬太鞍溪與光復溪交會處，該區域清淤還能提供洪泛緩衝區使用，有利紓解防洪壓力。

在居民意願與大自然間取得平衡，需要從歷次災害中學習，居住歷史記憶及從歷史災害與治理脈絡中，應能找出最合適解方，端賴國人與政府一起謙卑師法與找尋自然界帶來的訊息與軌跡。