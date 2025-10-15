聽新聞
0:00 / 0:00

自然中尋馬太鞍溪解方

聯合報／ 拱祥生／台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師（台北市）
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。圖／民眾提供
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，光復鄉災情慘重。圖／民眾提供

在全國數以萬計「鏟子超人」歷經近三周眾志成城下，光復鄉包括佛祖街重災區在內大致已清理完成；昨日立法院將國民黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案逕付二讀，由立法院長韓國瑜召集朝野協商。眼下無論政黨與民間，都著重於光復鄉的重建與馬太鞍溪未來的防災策略。

先從馬太鞍溪談起。文獻資料顯示馬太鞍溪下游沖積扇在光復鄉從日據時代就已形成，當時馬太鞍溪舊河道在沖積扇區域比較偏北，甚至在一九四四年洪水後，馬太鞍溪主要溢淹區域為往北岸鳳林方向，與本次南岸佛祖街往東溢淹狀況類似；當一九九○年代規畫鳳林綜合開發後，馬太鞍溪北岸堤防重新加固，讓南岸光復市區承洪壓力增加，也是本次光復災害嚴重原因之一。

從地形與歷史災害分析，是人類向大自然學習最重要關鍵因素之一，根據大自然規律基礎上再進行適當工程行為，才是和大自然和諧相處圭臬。既然短期天然堰塞湖引致「山洪爆發」威脅仍在，中、下游如何防災或是避災成為關鍵，歷史災害已經告訴國人，馬太鞍沖積扇兩岸堤防強弱和河道中心位置都可能造成河道周遭南、北岸災害差異，當因為久居歷史情感選擇原地重建時，則要懂得減災及避難。

目前南岸堤防已經加固加高，河道也在加速疏浚，但洪水疏導優於築堤，疏導不妨從分流做起。既然古河道曾往現有北岸方向走，從原馬太鞍橋上游尋找隘口興建攔河堰，再從該處比照員山子分洪，往北岸原沖積扇北側興建排砂（洪）隧道至太平洋或是下游緩衝區，將能適度並大幅分擔目前光復堤防洪壓力。

當馬太鞍溪疏導關鍵防線建立後，光復鄉原地重建之效益價值才會更有意義。完整重建前，仍有許多事項應分階段立即進行。首先，現階段許多挖出民宅周遭土方比民災還高，應先以沙包做好臨時排水，以避免土方在大雨後再次流入民宅；其次，儘管側溝清理如火如荼進行，但雨水下水道間上下游間是否通暢，應在側溝清通後進行試水，以確認雨水能夠順利往下游排出，否則大雨就可能造成內水積淹。建議應在地表標示流向，方便內水排放管理。更重要的是，很多「鏟子超人」挖出側溝或是明渠土砂，堆置在溝旁比人還高，這些土砂應立即清除至其他土砂暫置區域，否則眾人血汗豈不前功盡棄？

至於大區域馬太鞍溪溢流到光復市區的土砂，經觀察其顆粒較細且部分具有塑性，再加上原光復清潔隊與掩埋場就在佛祖街，這些廢棄物已和土砂流至下游，土砂在進行大規模清淤運送前，應盡速進行全面取樣、分類及標示，才能加速土砂去化效率及農地復耕。

光復市區大範圍土砂清淤先應集中在相對上游原有鄉民居住（佛祖街）區域，以利光復市區原有機能漸次恢復，再逐步擴大至相對下游馬太鞍溪與光復溪交會處，該區域清淤還能提供洪泛緩衝區使用，有利紓解防洪壓力。

在居民意願與大自然間取得平衡，需要從歷次災害中學習，居住歷史記憶及從歷史災害與治理脈絡中，應能找出最合適解方，端賴國人與政府一起謙卑師法與找尋自然界帶來的訊息與軌跡。

延伸閱讀

真的別懷疑 花蓮光復鄉這些學生可把YouBike騎回家

徐榛蔚喊話中央「提出堰塞湖解決方案」 籲給當地居民安心家園

鏟子超人遇「迷你龍捲風」 光復鄉保安寺前掀塵捲風畫面曝光

花蓮撤離計畫別再吵⋯颱風又要來了 恐撤8千人

相關新聞

科技．人文聯合講座／諾貝爾和平獎應頒給畢卡索

每年九、十月是諾貝爾獎公布月份，各界翹首盼望獎落誰家。今年美國總統川普數次高喊，諾貝爾和平獎非他莫屬，他是有史以來最強勢...

馬查多獲諾獎 反民主獨裁者表率

今年諾貝爾和平獎頒予委內瑞拉反對派的領袖馬查多，以表彰她長久以來努力不懈，為落實委國民主和平轉型而奮鬥。筆者認為諾貝爾委...

大罷免紅利早已出盡 選戰學綠營 藍憑什麼贏

當中國國民黨為黨主席選舉而陷入黨內互打，相互抹紅自陷危機時，不少關心國民黨的民眾，會覺得好不容易才從大罷免走出「團滅危機...

國慶缺兩岸論述 賴難化解對立

賴清德總統今年的國慶演說減少了兩岸論述篇幅，未提兩岸互不隸屬、中國是境外敵對勢力，亦未呼籲兩岸交流合作及對話，卻多次強調...

自然中尋馬太鞍溪解方

在全國數以萬計「鏟子超人」歷經近三周眾志成城下，光復鄉包括佛祖街重災區在內大致已清理完成；昨日立法院將國民黨團所提「樺加...

中央下令地方背責的防災困境

在台灣，面對複合性的天然災害治理，往往呈現一種弔詭現象：中央政府在災情發生時高調下達指令，要求地方政府迅速完成撤離、安置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。