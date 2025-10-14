留下輝達 協商勝過法律對峙

輝達在北士科Ｔ17、Ｔ18的進駐案，從「美事一樁」變成「歹戲拖棚」。所幸情勢正出現轉折，台北市府宣布於十三日行文新壽，啟動「共同合意終止契約」協商；新壽也表態願依契約啟動協調機制、共同促成輝達入駐。加上輝達對外設定的回覆期限在十月廿四日，時間緊迫、勢在必行，雙方回到談判桌，是最務實的開始。

問題不複雜，新壽有維護股東權益與背信風險的顧慮，北市府有依法行政與避免圖利的壓力，中央則須在招商與法制間拿捏尺度。若繼續法律對峙，只會把企業嚇跑、司法塞車、全民埋單。真正的國家戰略，應該是先把輝達留下來，再讓台灣成為ＡＩ應用與開放模組的基地。

成本要合理、程序要透明、時間要優先。所謂合理的解約金，應以「實際支出成本＋合理利息」為準；不應把不存在的「未來五十年收益」拿來當要價基礎。地上權一旦終止，未來現金流即不復存在，把假設收益塞進公式，徒增爭議與不信任。程序必須看得見、經得起檢驗，估價應委由第三方專業機構辦理，並經會計師查核或簽證，再送市議會公開審查。價格可以談，程序不能黑箱；公開透明是止謗與釋疑最佳解方。

時間比面子重要，企業要的是確定性，不是看誰撐得久。與其把訴訟當談判桌、耗上數年，不如三方坐下來一次講清楚，趕在十月廿四日前形成可行共識。實際的解套路徑並不難，依契約設置「爭議協調委員會」，雙方各派代表，再邀幾位具公信力的專家，卅天內提出價格區間與程序建議。可同時設立「信託專戶」與「分期撥付機制」，依土地移轉、設定地上權、輝達動工三個里程碑分批支付，並約定違約條款以保障各方權益。

中央與地方應同步協力，由內政部提供法制支援，經濟部、財政部預留備案地（如Ｔ12、松南營區），但對外口徑須一致，首選仍是Ｔ17、Ｔ18，以穩定輝達落腳信心。監督與資訊公開也要到位，市議會與審計機關可設「快速審查窗口」，把全案文件上網公開，每兩周更新里程碑進度，把政治攻防轉化為可追蹤的治理成效。

至於「新新併」後的換約同意權，固然是合約權能的一部分，若確有履約遲滯自可納入評估；但北市府若把合併當作強制收回的唯一理由，既易觸及法理爭議，也不利金融穩定與招商形象。法律救濟途徑不是不能走，但應是最後手段。眼前的關鍵不是誰讓誰下台階，而是雙方能否各退一步，找出都能接受的條件，才可有真正的共識。這案子不是誰贏誰輸的面子題，而是「能不能把ＡＩ關鍵節點留在台灣」的裡子題。

當前ＡＩ競爭已進入「模組開放與生態布局」的新階段，留住輝達不只是挽留一家公司，而是守住整個產業鏈與創新生態。結論很簡單，新壽回到合理成本、北市府堅持透明程序、中央提供法制支持與備援方案，如此大家都能成為贏家，讓ＡＩ產業根留台灣。輝達願留、人才願進、產業願聚，這才是台灣ＡＩ產業的戰略勝利。