美中強碰 川普是否再次退縮

歷史上的美國，從地處偏隅的北美十三州，到成為二戰後的世界強權，絕非偶然。當時的美國，從不站在爭端衝突的第一線，力圖中立；不輕易選邊押寶，或是去打沒有把握贏的仗。

即使在帝國主義者侵略中國的百來年間，美國卻經常作活見證，偶爾獻策或搶當調人，過程中總能取得極大利益。舉凡廿世紀初國務卿海約翰主張「門戶開放政策」，可以到各國在華租借地去經商；或於對日抗戰末期，透過重慶國民政府取得在台灣海域與大西部合作探勘地質，並爭取日本長期覬覦的漢冶萍公司，均是此思維。不論是在抗戰的最後階段督促國民政府實行金本位制，或於國共內戰期間實質保持中立；從政治風險的管理到在中國經商開礦，都是美國在華利益之所在。

準此觀之，歷經過三次的美中貿易談判，由川習兩強預告將於韓國ＡＰＥＣ場邊會談，此際川普卻將對中關稅再次拉高到百分之百；各方無不跌破眼鏡，川習會真能成局嗎？中美脫鉤的長期態勢又要到哪個階段才能落底回升呢？

首先，自今年四月份以來，關稅戰的嚴重程度與了結時間，因川普的難測而無法精準拿捏；但各行各業的根本認知就是且戰且走。其次，自歐巴馬第二任以來的過去十餘年間，針對中國「智造」的全面超趕，美國政府試圖在兩大洋盟國之間，以高標準的自貿協議與減碳要求，對中國成長作集體包夾。當時的美中大賽，限定在市場開放和節能減碳，可惜被甫上任的川普1.0全面拆解。

再則，川普1.0的政策暴衝，設下了其後對拜登路線的明確框限。由拜登謀士所主張的「小院高牆」，一方面以綠能投資與減碳排查的產業轉型，帶動持續的經濟發展；另一方面，則在高科技領域畫下對中國企業的禁區，但同時要維繫住經濟共榮的可能，方得以支持生產鏈的全球重組。

到了川普2.0就任之初，再次畫下對中紅線，就是金磚國家不能嘗試「去美元化」，否則將面對百分之百高關稅；並力圖阻止中俄結盟關係的鞏固。事到如今，援助烏克蘭戰爭與國防挹注，已然排擠到歐盟國家的投資與財政；因著高能源成本與通膨，甚至拖垮了主要工業國家的消費動能。此刻又因川普以印度購買俄國原油為由，針對性課徵高關稅，順勢讓中印關係得以升溫與改善。

當印度改以人民幣支付購買俄國原油，一方面強化了印中貿易的想像，也瓦解了來自美國高關稅的威脅。川普2.0畫下的兩條紅線，也被北京的突圍衝撞給一一破解。

同樣的，當川普猛然宣布對中國課徵高關稅，看似針對中國稀土出口的管控措施；背後的惶恐除了依賴中國稀土之外，還有長達八十年的「美元世紀」及以高關稅遂行的貿易封鎖，逐步失效並走向崩解。

如今川普表示有意和中國大陸達成協議，又在社群平台發文說：「別擔心中國，一切都會好起來！」還說習近平「不想讓自己的國家陷入蕭條，我也不想」、「美國想幫助中國，不是傷害它！」川普是否又將再次退縮？