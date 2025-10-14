科技．人文聯合講座／我們要有多元化的科技

最近馬太鞍溪堰塞湖災難給我們一個教訓，那就是我們不能只注重半導體和ＡＩ。堰塞湖在山上，要解決它的問題並不容易，也無法靠半導體或ＡＩ技術，而是需要非常有學問和經驗的水利專家。可是很遺憾，我們的社會過份地強調半導體和ＡＩ，因此要解決高山上的堰塞湖問題，就變得很困難了。

試想，如果我國的營造工程師不夠好，我們的國家會變成什麽樣子？我們總以為只有半導體或量子科學是高科技，其實營造所需要的技術絕對是高科技。

大家應該好好地想一想，雖然台灣常有地震，但我們仍然有相當高的大樓；如果這些大樓的建造沒有經過工程師的仔細計算，絕對會有問題。

我曾經在埔里工作過，當時國家正要建造國道六號。國道六號要通過溪谷，我當時就發現，建造這種高速公路實在不容易。公路由兩端開始獨立建造，最後在中間會合；若當初的設計有問題，或者施工有問題，從兩邊開始建造的兩座橋體可能無法絕對地密合，國道六號就建不成了。因此我當時就對這種高速公路的設計和營造非常感興趣，而且也佩服那些土木工程師。這種高速公路橋梁的建造，監工的工程師也必須非常認真。

政府官員應該知道，國家需要各種行業的科技人員。最近電力公司常常發生一些不正常的現象，我們應該擔心國家是否已開始缺少電力工程師。想當年，像孫運璿先生這種聰明的人，就在電力公司工作。現在仍有很多學生的專長是電力，可是他們研究的乃是如何供應電力給電腦或手機等等，對於如何維護電力公司運作，及其需要的學問和技術，就是冷門科學了。

其實，即使是半導體工業，也不能完全依靠電機工程師，在製造晶片的過程中，研磨技術就相當有學問。研磨液不是普通的物質，用了一段時間之後就必須換掉。因此，半導體工廠必須要知道替換研磨液的恰當時間。製造半導體需要光阻劑，製造非常高級的晶片就需要非常高級的光阻劑。半導體工廠需要氣體和液體的輸送系統，這些系統也需要絕對地穩定，不能有任何差錯。由此可見，即使半導體工業也需要各種不同的技術。

政府有責任維持科技的多元化，教育更是相當重要。政府科研部門實應將建造橋梁和道路的過程拍成影片，相信青年學子們一定會對山谷中、從兩邊延伸出來的橋體如何吻合產生興趣；也應該介紹如何驅動馬達，使得一個物體移動很小的距離，誤差卻小到了極點，這類影片可使學生對各種不同的科技都有興趣。要維護國家安全，必須保持科技的多元化；要發展多元化的科技，必須使青年學子對各種科技都有興趣。

（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）