聽新聞
0:00 / 0:00

陸滲透不分藍綠 國安須全民共識

聯合報／ 許凱傑／台北地方法院國安軍事法庭法官（台北市）
趙少康指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，介入國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照片
趙少康指控近期有網軍不斷以捏造事實的影音攻擊特定候選人，介入國民黨主席選舉。圖／聯合報系資料照片

近期，中國大陸接連發布懸賞公告，指名我國資通電軍人員與心理作戰單位。表面上這是執法或懲戒行為，實際上卻是典型的法律戰與心理戰操作。透過「懸賞」與「通緝」等形式，中方試圖在法律話語中塑造正當性，同時對我方軍隊與社會施加心理壓力，這已成為「三戰」體系的一環。

這類行動可解析為三個層次：第一，對外層面，北京以「通緝」名義營造我方軍人涉嫌違法的假象，混淆法律管轄與主權概念，形成大外宣。第二，對內層面，中國政府藉此動員輿論，強化「反民主」及「懲治間諜」的敘事，塑造社會支持，甚至藉此引導與鼓勵更多間諜行為，為後續行動鋪墊政治合法性。第三，威懾層面，公開曝光軍事單位，使官兵與家屬承受壓力；社會也會因中國政府掌握我方人員資料而產生不信任，進而削弱軍心與社會信任。

這不只是政治訊號，更是一場進行中的認知與心理戰。值得注意的是，近期國內政治攻防也出現「境外勢力介選」的指控與反指控。例如將投票的國民黨主席選舉，候選人郝龍斌、張亞中批評可能有境外勢力介入選舉，鄭麗文陣營則回應「指控要有證據」。

這些言論反映出，當社會面臨高度對立時，境外滲透與認知操弄更容易趁虛而入。無論政治立場如何，中共的認知滲透並不區分藍綠，而是針對整體社會信任體系下手。只要台灣內部持續互疑、對立，便是對方心理戰最理想的溫床。

從司法與制度角度看，防範滲透的挑戰並非缺法可用，而是如何強化執行力與防護機制。現行國家安全法、國家機密保護法與反滲透法等，均已納入防範間諜與境外介入的規範，但實務上舉證難度高。特別是在「敵對組織」與「金流追蹤」部分，常需電子取證、跨境合作與長期偵辦，程序複雜、成本高昂。

面對這樣的結構性挑戰，策略上應從三方面著手：第一，提升全民國安識能，教育與媒體素養應納入「認知防衛」課題，讓社會能辨識滲透操作。

第二，建立跨黨派的國安共識，國會與政府部門應將「反滲透」視為制度問題，而非政黨工具，避免將安全議題政治化。

第三，完善國安法制與情報合作，考慮建立常設的跨部門資訊整合機制，提升預警與風險通報效能，使防護不僅是事後追責，而能及早預防。

國家安全不是任何政黨的專利，也不該成為選舉口號。當外部勢力持續利用三戰滲透台灣社會時，最需要的不是彼此指責，而是制度合作與社會凝聚。唯有在法治框架下凝聚共識，強化國安法制與社會信任，台灣才能在面對滲透與認知攻勢時，維持開放、民主而不脆弱的防線。

國安法 國家安全 資通電軍

延伸閱讀

官網遭駭換上五星旗 央廣：涉案員工停職並追究刑、民事責任

國安基金才是真抄底王！網笑：主力自己下場還會輸？

危及國安？聞泰旗下半導體子公司資產被荷蘭凍結

間諜扮「美女博主」 在中策反百人 國安部公布竊密新手法

相關新聞

科技．人文聯合講座／我們要有多元化的科技

最近馬太鞍溪堰塞湖災難給我們一個教訓，那就是我們不能只注重半導體和ＡＩ。堰塞湖在山上，要解決它的問題並不容易，也無法靠半...

陸滲透不分藍綠 國安須全民共識

近期，中國大陸接連發布懸賞公告，指名我國資通電軍人員與心理作戰單位。表面上這是執法或懲戒行為，實際上卻是典型的法律戰與心...

讓地輝達？看企業格局

北投士林科技園區Ｔ17、Ｔ18地上權案引發紛擾持續。原地主新光人壽與北市府協商陷入僵局，輝達欲在此設立台灣總部卻受阻，顯...

留下輝達 協商勝過法律對峙

輝達在北士科Ｔ17、Ｔ18的進駐案，從「美事一樁」變成「歹戲拖棚」。所幸情勢正出現轉折，台北市府宣布於十三日行文新壽，啟...

美中強碰 川普是否再次退縮

歷史上的美國，從地處偏隅的北美十三州，到成為二戰後的世界強權，絕非偶然。當時的美國，從不站在爭端衝突的第一線，力圖中立；...

賴的第一本國防報告書 留下許多問號

一一四年「國防報告書」終於在國慶前一天問世。細看賴政府的第一本國防報告書，全書篇幅僅一九二頁。從披露的國防體制、架構、預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。