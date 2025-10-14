陸滲透不分藍綠 國安須全民共識

近期，中國大陸接連發布懸賞公告，指名我國資通電軍人員與心理作戰單位。表面上這是執法或懲戒行為，實際上卻是典型的法律戰與心理戰操作。透過「懸賞」與「通緝」等形式，中方試圖在法律話語中塑造正當性，同時對我方軍隊與社會施加心理壓力，這已成為「三戰」體系的一環。

這類行動可解析為三個層次：第一，對外層面，北京以「通緝」名義營造我方軍人涉嫌違法的假象，混淆法律管轄與主權概念，形成大外宣。第二，對內層面，中國政府藉此動員輿論，強化「反民主」及「懲治間諜」的敘事，塑造社會支持，甚至藉此引導與鼓勵更多間諜行為，為後續行動鋪墊政治合法性。第三，威懾層面，公開曝光軍事單位，使官兵與家屬承受壓力；社會也會因中國政府掌握我方人員資料而產生不信任，進而削弱軍心與社會信任。

這不只是政治訊號，更是一場進行中的認知與心理戰。值得注意的是，近期國內政治攻防也出現「境外勢力介選」的指控與反指控。例如將投票的國民黨主席選舉，候選人郝龍斌、張亞中批評可能有境外勢力介入選舉，鄭麗文陣營則回應「指控要有證據」。

這些言論反映出，當社會面臨高度對立時，境外滲透與認知操弄更容易趁虛而入。無論政治立場如何，中共的認知滲透並不區分藍綠，而是針對整體社會信任體系下手。只要台灣內部持續互疑、對立，便是對方心理戰最理想的溫床。

從司法與制度角度看，防範滲透的挑戰並非缺法可用，而是如何強化執行力與防護機制。現行國家安全法、國家機密保護法與反滲透法等，均已納入防範間諜與境外介入的規範，但實務上舉證難度高。特別是在「敵對組織」與「金流追蹤」部分，常需電子取證、跨境合作與長期偵辦，程序複雜、成本高昂。

面對這樣的結構性挑戰，策略上應從三方面著手：第一，提升全民國安識能，教育與媒體素養應納入「認知防衛」課題，讓社會能辨識滲透操作。

第二，建立跨黨派的國安共識，國會與政府部門應將「反滲透」視為制度問題，而非政黨工具，避免將安全議題政治化。

第三，完善國安法制與情報合作，考慮建立常設的跨部門資訊整合機制，提升預警與風險通報效能，使防護不僅是事後追責，而能及早預防。

國家安全不是任何政黨的專利，也不該成為選舉口號。當外部勢力持續利用三戰滲透台灣社會時，最需要的不是彼此指責，而是制度合作與社會凝聚。唯有在法治框架下凝聚共識，強化國安法制與社會信任，台灣才能在面對滲透與認知攻勢時，維持開放、民主而不脆弱的防線。