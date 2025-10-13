藍主席選舉 理性投票才是民主希望

郝龍斌陣營指控，疑似中國大陸網軍介入國民黨主席選舉。不論十八日投票結果如何，國民黨在這件事上恐怕是最大的輸家；因為這項指控已隱然挑起黨內內鬥，不只黨的形象受損，更降低選後黨內團結的可能性。

從整個社會的角度來看，這件事絕不能等閒視之。如果中國大陸利用網軍意圖影響國民黨主席選舉，這涉及的是國安問題，政府應立刻調查；不只可以還受害人一個公道，也讓全民對中共的惡意有所警覺，提高全民防共的意識。

如果回到這場選舉來看，中共有必要介入嗎？理性的分析，可能性不大。武統的代價太高，所以「和平統一」一向是中共對台的最高指導原則，「統一戰線」則是實現和平統一的方法，統一戰線簡稱「統戰」，就是聯合次要敵人，打擊、分化主要敵人。

中共目前的主要敵人是民進黨，若中共介入國民黨選舉，因而削弱國民黨的社會信任，等於幫民進黨繼續執政，這顯然不是明智的作法。中共會那麼笨嗎？

當然，也許中共想盡辦法滲透台灣，目的就是要把台灣內部搞亂，增加它兵不血刃的機會；所以介入國民黨主席選舉，並非為了支持或反對特定候選人，只為了製造台灣社會的混亂，為統一台灣鋪路。

但問題是，利用網軍攻擊郝龍斌，只會製造國民黨的內亂，對台灣社會的影響有限；且將來若郝當選國民黨主席，恐也難善意以對，這絕對不符合中共的統戰利益。

事實上，中共的最佳策略是按兵不動，因為不論誰當選，都是它要爭取合作的對象。從郝龍斌和張亞中的口徑，似乎這項網攻事件的獲利者是鄭麗文，似也證實鄭麗文目前居於領先。但以鄭的政治歷練，目前應無實力影響中共；且若鄭當選的可能性最高，她為何節外生枝？

根據以上的分析，除非中共決策者極為不智，否則不該介入這場選戰；若自我評估頗有勝算，除非鄭麗文不聰明，否則最希望的應是不徒增事端才對。不論郝陣營在選前一周拋出這枚震撼彈的盤算是什麼，這樣的策略反而陷於煽情與負面，對民主政治的進步無益。

任何一個期待民進黨能被強力監督的人，都應審慎評估，什麼樣的選戰策略有利於這個大目標。情緒性動員也許對一時的選票有利，卻不利於民主鞏固。

國民黨員對這場選舉更應該理性，拋開網攻事件的情緒反應，因為「誰能帶領國民黨重返執政」才是選擇的關鍵。究竟是認為國民黨維持一貫思維可以實現這個心願？或是國民黨必須徹底翻轉才有機會？用理性思考投下自己的一票，才是做自己的主人，民主也才有希望！