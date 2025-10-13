輝達進駐卡關 北士科面臨發展臨界點

北市府近來積極推動北士科園區轉型為台灣的ＡＩ重鎮，然而象徵此願景核心的輝達進駐案卻意外卡關。副市長李四川昨日召開記者會，宣布市府將正式行文新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商，以解除Ｔ17、Ｔ18兩地開發延宕的僵局，盼能讓輝達順利進駐，新壽也發出聲明稿，表達願與各方合作成就此事，並希望北市府按照約定啟動協調委員會，努力共尋最佳解決方法。這場看似單一的行政談判，其實是北士科能否從紙上藍圖邁向實現產業聚落的關鍵轉折。對北市而言，這不只是招商案，更是城市競爭力的壓力測試。

輝達進駐之所以卡關，表面上是土地開發契約的法律糾紛，實質上卻暴露了北市在面對全球科技巨頭時的制度遲滯。國際企業看重的是效率與明確性，若都市計畫審議、土地重劃與建照流程冗長，便可能錯過科技投資的黃金期。當輝達正以驚人速度在全球建立ＡＩ資料中心與研發據點時，北市卻仍陷於契約爭議、行政程序與地權糾纏之中，形成典型的「行政時差」。

若這場談判再延宕，輝達很可能轉向他處布局，而北市也將錯失與ＡＩ供應鏈深度連結的歷史機會。北士科不該只是地圖上的一個代號，而應是制度革新的實驗場。

全球主要城市正掀起一波ＡＩ產業搶進戰。新加坡以明確的土地政策與「一站式」行政窗口吸引微軟、ＡＷＳ（亞馬遜雲端運算服務）設立資料中心；首爾與東京則透過公私協力模式，為科技企業量身打造園區法規與租稅誘因。反觀台灣雖擁有半導體供應鏈優勢與高密度技術人才，地方政府間的政策協調卻常出現斷層，導致大型投資案難以落地。若地方制度仍以舊的開發思維面對新型產業需求，再多科技巨頭的興趣也將化為過眼雲煙。

本案是對台灣的警示，招商不僅是喊口號，更要有匹配的行政效率與先進政策。

北士科的發展若要脫離困境，關鍵不在於單一開發商或契約糾紛的解決，而在於政府是否能建立一套面向未來的創新治理框架。ＡＩ企業需要的不只是土地，更需要一個兼具法規彈性、數據安全、能源穩定、研發支持的完善環境。

市府若能藉此契機導入都市產業共構的思維，建立ＡＩ創新特區、推動可租賃式研發空間、簡化建照核准程序，北士科或可從爭議現場轉變為治理典範。契約的終止若能換來制度的更新，反而能成為北士科的轉機。

輝達進駐案不只是招商問題，而是一場關乎城市治理與產業戰略的深層挑戰。對北市而言，如何在依法行政與爭取時效之間找到平衡，將決定北士科能否蛻變為亞洲ＡＩ樞紐。若市府能以此次事件為契機，重新檢討都市更新、創新科技園區的治理模式，將爭議轉化為改革動力，那麼卡關便不再是失敗的代名詞，而是台北城市升級的起點。