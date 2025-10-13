聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進駐卡關 北士科面臨發展臨界點

聯合報／ 李姵瑩／科技業專案經理（新北市）
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。圖／聯合報系資料照片
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。圖／聯合報系資料照片

北市府近來積極推動北士科園區轉型為台灣的ＡＩ重鎮，然而象徵此願景核心的輝達進駐案卻意外卡關。副市長李四川昨日召開記者會，宣布市府將正式行文新光人壽，啟動「共同合意終止契約」協商，以解除Ｔ17、Ｔ18兩地開發延宕的僵局，盼能讓輝達順利進駐，新壽也發出聲明稿，表達願與各方合作成就此事，並希望北市府按照約定啟動協調委員會，努力共尋最佳解決方法。這場看似單一的行政談判，其實是北士科能否從紙上藍圖邁向實現產業聚落的關鍵轉折。對北市而言，這不只是招商案，更是城市競爭力的壓力測試。

輝達進駐之所以卡關，表面上是土地開發契約的法律糾紛，實質上卻暴露了北市在面對全球科技巨頭時的制度遲滯。國際企業看重的是效率與明確性，若都市計畫審議、土地重劃與建照流程冗長，便可能錯過科技投資的黃金期。當輝達正以驚人速度在全球建立ＡＩ資料中心與研發據點時，北市卻仍陷於契約爭議、行政程序與地權糾纏之中，形成典型的「行政時差」。

若這場談判再延宕，輝達很可能轉向他處布局，而北市也將錯失與ＡＩ供應鏈深度連結的歷史機會。北士科不該只是地圖上的一個代號，而應是制度革新的實驗場。

全球主要城市正掀起一波ＡＩ產業搶進戰。新加坡以明確的土地政策與「一站式」行政窗口吸引微軟、ＡＷＳ（亞馬遜雲端運算服務）設立資料中心；首爾與東京則透過公私協力模式，為科技企業量身打造園區法規與租稅誘因。反觀台灣雖擁有半導體供應鏈優勢與高密度技術人才，地方政府間的政策協調卻常出現斷層，導致大型投資案難以落地。若地方制度仍以舊的開發思維面對新型產業需求，再多科技巨頭的興趣也將化為過眼雲煙。

本案是對台灣的警示，招商不僅是喊口號，更要有匹配的行政效率與先進政策。

北士科的發展若要脫離困境，關鍵不在於單一開發商或契約糾紛的解決，而在於政府是否能建立一套面向未來的創新治理框架。ＡＩ企業需要的不只是土地，更需要一個兼具法規彈性、數據安全、能源穩定、研發支持的完善環境。

市府若能藉此契機導入都市產業共構的思維，建立ＡＩ創新特區、推動可租賃式研發空間、簡化建照核准程序，北士科或可從爭議現場轉變為治理典範。契約的終止若能換來制度的更新，反而能成為北士科的轉機。

輝達進駐案不只是招商問題，而是一場關乎城市治理與產業戰略的深層挑戰。對北市而言，如何在依法行政與爭取時效之間找到平衡，將決定北士科能否蛻變為亞洲ＡＩ樞紐。若市府能以此次事件為契機，重新檢討都市更新、創新科技園區的治理模式，將爭議轉化為改革動力，那麼卡關便不再是失敗的代名詞，而是台北城市升級的起點。

北市府 北士科 都市更新 都市計畫

延伸閱讀

北市府明發函新壽朝合意解約進行 綠白樂見籲：協商公開透明

世界日報社論／OpenAI聯手AMD 雞蛋不放一個籃子

「新新併」還有南港轉運站需移轉 李四川曝同意否關鍵

啟動與新壽合意終止契約 李四川：T12、松南仍是備案

相關新聞

輝達進駐卡關 北士科面臨發展臨界點

北市府近來積極推動北士科園區轉型為台灣的ＡＩ重鎮，然而象徵此願景核心的輝達進駐案卻意外卡關。副市長李四川昨日召開記者會，...

科技．人文聯合講座／AI時代的陪跑者

「任何笨蛋都能應付危機；真正讓人疲憊的，是日復一日的生活。」俄國劇作家契訶夫的這句話，像是一記直指人心的低語，揭露了存在...

打開委國僵局 和平獎是萬能鑰？

諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派人士馬查多獲得。一般認為這將強化她在反對派的權威和領導地位，並使馬杜洛政權陷入難以壓制她的境...

川習會若生變 台灣恐承受衝擊

中國商務部於十月九日突然宣布史上最嚴格稀土出口管制，不僅將原料、磁鐵等傳統稀土產品納入管控，更突破地理界線，凡含有中國元...

王牌對弈 稀土vs.關稅 中美爭霸

全球經濟的遊戲規則正在改寫。資源不再只是礦石，技術已成戰略優勢；關稅也不只是數字，而是一種制度信號。當中美關稅戰再起，一...

藍主席選舉 理性投票才是民主希望

郝龍斌陣營指控，疑似中國大陸網軍介入國民黨主席選舉。不論十八日投票結果如何，國民黨在這件事上恐怕是最大的輸家；因為這項指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。