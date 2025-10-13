打開委國僵局 和平獎是萬能鑰？

諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派人士馬查多獲得。一般認為這將強化她在反對派的權威和領導地位，並使馬杜洛政權陷入難以壓制她的境地。但此獎項能否解決目前委內瑞拉僵局，仍取決許多內外因素。

馬查多是工業工程師，也是鋼鐵業巨頭的女兒。二○○四年她參與創立公民組織「Súmate」，發起罷免查維斯總統的全民公投，但功虧一簣；二○一○年她以最高票當選國民議會議員；二○一二年首次競選委內瑞拉總統，但在初選中僅名列第三；二○一三年查維斯去世後，馬杜洛接替總統職務。此後馬查多保持低調，但支持反馬杜洛的倡議並抵制選舉活動。

二○二三年，她宣布再次競選總統，並以超過九成的得票率贏得初選，使反對派團結一致。但執政黨操控的司法系統阻止她參選，迫使她支持前外交官岡薩雷斯。最後執政黨宣布大獲全勝，她和岡薩雷斯未能阻止馬杜洛宣誓就職，導致支持率下降。

隨著川普重返白宮，馬查多將其策略結合美國在打擊犯罪和販毒方面的戰略，以逼迫馬杜洛讓步。在獲得和平獎之際，支持者正質疑她的領導能力，因為她支持川普驅逐和監禁無辜的委內瑞拉人、取消ＴＰＳ等移民福利及美國在加勒比海地區發動的軍事攻擊。得知獲獎時，馬查多在首發訊息中將川普列為「陪伴她爭取委內瑞拉自由的重要人士」。

雖然馬查多幫助數百萬生活在惡劣條件下的委內瑞拉人，以民主方式表達訴求，並追求實現公正與和平的權力過渡，因而獲得和平獎，且委內瑞拉的社群媒體也不乏馬查多得獎的訊息與祝賀。但在嚴密的審查制度下，該國的電視和廣播卻僅批評詆毀她，或指責她宣揚暴力。內政和司法部門則指控她參與多項策畫恐怖襲擊的陰謀，危害社會和平與國家穩定；還有許多人質疑馬查多，「若諾貝爾和平獎得主是恐怖分子，且要求美國入侵這個國家，那又算什麼和平呢？」

此外，美國國務卿魯比歐長期以來支持馬查多；二○二四年八月他時任佛州參議員，就曾簽署並致函挪威諾貝爾獎委員會，支持提名馬查多角逐和平獎。然目前魯比歐正協助川普政府，試圖透過軍事壓力推翻馬杜洛總統，因為美國認為馬杜洛是非法領導人，並於二○二○年被美國司法部以販毒罪名起訴。

馬查多在獲獎後表示，希望透過川普、美國、其他拉丁美洲國家和「世界民主國家」的幫助，讓委內瑞拉實現自由民主。然而在美國的禁運和杯葛下，目前委內瑞拉有數百萬人生活在貧困中，許多地區電力等基本服務不穩定、醫療系統陷入危機、藥品嚴重短缺等；且近年來還有數百萬公民逃離家園。

雖然美國等國認為反對派在選舉中獲勝，但反對勢力仍幾乎找不到實現真正改變的途徑，且軍隊、安全部隊和主要民兵組織仍效忠馬杜洛。關鍵在於美國等反對派盟友，會多大程度干預委內瑞拉情勢。有論者直言，美國在加勒比海發動襲擊，或為加強其在該地區的軍事存在，以對馬杜洛軍事施壓、迫其下台。情勢取決於美國是否繼續攻擊加勒比海的船隻，或將目標鎖定在馬杜洛及其政府高官。若美國決定干預委內瑞拉領土，局勢會迅速升級；因此，對反對派而言，和平獎真會是一把萬能之鑰嗎？