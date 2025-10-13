川習會若生變 台灣恐承受衝擊

中國商務部於十月九日突然宣布史上最嚴格稀土出口管制，不僅將原料、磁鐵等傳統稀土產品納入管控，更突破地理界線，凡含有中國元素的境外產品只要含量超過百分之○點一，或使用中國提煉、磁材製造技術，都須先申請中國政府出口許可。

同時，公告明確要求研發或生產十四奈米以下先進邏輯晶片、二五六層以上記憶晶片，以及相關設備、材料的出口申請，將逐案審批。意味著台積電等晶片大廠若在生產流程使用中國稀土，即使晶片本身並非在中國製造，也可能被中國單方面審查甚至阻斷出口。

此舉立即引爆美中貿易衝突再度升溫。美國總統川普在十月十日於「真實社群」平台憤怒回擊，指中國對幾乎所有稀土相關產品實施出口管制，且連非中國生產品都在限制範圍內，警告此舉將「阻塞全球市場，使全球經濟運作陷入困境」。他宣布自十一月一日起在現有關稅基礎上，對中國商品額外徵收百分之百的高關稅，並對所有關鍵軟體實施出口管制。

美中再度互相叫陣，不僅衝擊全球供應鏈，也為半導體產業帶來新難題。此次中國出手正中美國要害，稀土是Ｆ-35戰機、導彈雷達等先進武器、人工智慧與記憶體晶片所需之重要原料。由於中國掌握全球約七成稀土開採、九成稀土加工、九成三永磁體製造的龍頭地位，此次管制等於拿著「半導體與國防核心零件」向西方抬價，美國的國安供應鏈恐將受到影響。

若川習會因此生變，台灣首當其衝。美中關係惡化，美國可能更強力鼓勵企業回流或轉移生產，同時中國也可能加速發展自家替代供應鏈，台灣出口恐將在雙邊市場受挫。此外，地緣政治衝突升溫，台灣長期身為美中競爭前線，當前台海情勢已因美中互相制裁及中共軍機頻繁飛越台海中線而緊張，任何軍事對峙升級都可能將台灣推向危險邊緣。眼前的稀土與關稅爭端更牽動川習會。

川普雖表示並未取消於韓國ＡＰＥＣ峰會與習近平會面的計畫，卻也說「現在似乎沒有理由會面」。他解釋將關稅訂在十一月一日，就是要「留有變數」，看下一步如何發展再作定奪。美國財政部和商務部已準備研擬其他反制方案，川普也暗示若中國退讓，美方可能考慮撤回部分關稅；表明談判仍有空間，雙方都留下折衷可能。

而中國在此刻祭出稀土牌，意在對川普施壓、擴大談判籌碼，顯示中國自信能以掌握的稀土優勢來加重談判天平。

川習會能否如期登場，目前甚有懸念。若兩國領導人最終坐在一起，雙方也需討論建立更透明的稀土供應鏈機制；若川習會告吹，則意味著美中可能陷入報復性循環，台灣和全球市場都將承受衝擊。對台灣而言，川習會不只是兩國元首是否握手的場面，而是關乎全球供應鏈格局與台灣未來安全的風向球。台灣必須盡全力掌握局勢發展，以冷靜、務實態度來爭取最佳利益。