王牌對弈 稀土vs.關稅 中美爭霸

全球經濟的遊戲規則正在改寫。資源不再只是礦石，技術已成戰略優勢；關稅也不只是數字，而是一種制度信號。當中美關稅戰再起，一場以「稀土」與「關稅」為王牌的權力對弈，正重塑全球經濟的權力座標。

北京日前公布稀土出口管制新規，被外媒形容為「史無前例」。新規不僅擴大管制範圍，更將中國的「資源優勢」轉化為「規則槓桿」。美國地質調查局指出，全球稀土總儲量約九千萬噸，中國占四成、產量近七成、深加工更達九成，擁有「開採、冶煉、分離、深加工」完整的產業鏈，使得中國在稀土市場上擁有結構性的絕對壟斷優勢，並能將供應控制升級為「技術主權」。

從「資源主權」到「技術主權」具三項關鍵：一是範圍擴大，在原有七種稀土基礎上再增五種，幾乎涵蓋所有中重稀土。二是全產業鏈管控，從設備、耗材、產品到技術、數據、投資與僱傭，全面納入管理。三是境外「長臂管理」，凡含中國稀土成分超過百分之○點一或使用中國技術生產的境外產品，出口亦須審批。

更重要的是，稀土出口禁止軍事用途，涉及半導體與ＡＩ技術的個案皆須審查。這意味中國已從「礦物出口國」轉為「規則制定者」，稀土不再只是戰略物資，而是中國在全球供應鏈上畫設的新邊界。面對北京出手，川普旋即宣布對中國商品加徵百分之百關稅，總稅率達百分之一三○。這不只是經濟報復，更是地緣權力的反制。

美國國會研究服務局指出，美國進口稀土有七成七來自中國；美軍一五三種主要戰鬥裝備中，有八成七零組件需經中國加工。從手機、電動車、戰鬥機到ＡＩ晶片，美國產業鏈深度依賴中國稀土。川普的高關稅無法改變對稀土的結構依賴，只能維持華府的關稅「制度霸權」及全球第一大市場的地位來反制；中國的「技術管制」策略卻擊中美國弱點。華府以其經濟規模，長於制定貿易規則，卻難掌控稀土的實體供應鏈；北京則反其道而行，以稀土產業鏈優勢建立「規則主權」，對抗美方的制度優勢。

這場衝突標誌著經濟權力邏輯的轉向：從「資源控制」到「規則控制」。美國的武器是「市場准入」，決定誰能進入市場、繳多少關稅；中國的槓桿是「技術准出」，掌控誰能獲得材料、技術與授權。當控制權從「入口」移向「出口」，全球貿易的重心也隨之轉移。稀土之爭不在礦量，而在誰能定義技術流動的規則。

從美中的對抗回看台灣的戰略。日前，美方要求台灣半導體先進產能各半五五分，意圖將晶片安全納入地緣戰略；台灣因此被推上新的戰略樞紐，既是「全球矽盾」，也是「地緣矽鎖」。若台積電過度外移，創新聚落將被稀釋；若堅守本土，則面臨地緣風險。台灣未來的關鍵不在製程領先，而在能否從「產能技術」轉為「規則參與者」。

中美台正形成一個新的戰略三角─中國以稀土與製造體系構築「資源技術主權」；美國以關稅與供應鏈重組維持「市場與貿易霸權」；台灣則以晶片聚落維繫「技能領先」與「安全籌碼」，三方互相牽制亦彼此依存。

當規則取代資源，制度重於市場，全球化的權力結構正重新書寫。