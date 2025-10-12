川普能得諾貝爾和平獎？

賴清德說，假若川普能夠讓習近平永遠放棄武力攻台，川普必然是諾貝爾和平獎得主。賴清德太謙虛自抑了，他身為中華民國總統，假如能夠把中華民國的招牌擦亮，回歸九二共識，兩岸不統、不獨、不武，恢復正常往來；民進黨放棄台獨黨綱，不再抗中保台，兩岸不兵戎相見，永保和平。這樣，賴清德就可自薦和平獎，何必捨近求遠推薦川普。

和平獎每年一月提名截止，川普可能不記得這個時間，還拚命向國際自我推銷。日前諾貝爾和平獎宣布，和平獎頒給委內瑞拉政治領袖馬查多。今年一月川普開始總統新任期，之前他的首任總統任期，對特定國家的貿易制裁、加課關稅，還有退出伊朗核協議、聯合國人權理事會、聯合國教科文組織、北美貿易協定、ＴＰＰ，以及各類訴訟不斷的官司，這些對於他要拿和平獎都不利。諾貝爾和平獎要獎勵對持久、多邊、制度性的和平成果。

今年川普的作為，趕得上明年一月的提名，能否得獎也有很大挑戰。

川普今年最費心力的是，對所有進口國課百分之十關稅，又對其中的六十多國課更高的對等關稅。被課徵關稅的國家，很多的工廠關廠、員工失業、放無薪假，很多家庭生計受影響。

以哈和平協議第一階段已完成，但開戰期間美國拿他的「小祖宗」沒辦法，以色列狂轟濫炸加薩，造成六萬人以上死傷，半數是婦女兒童；美國還供應武器，縱容以色列內唐亞胡辣手無情，國際社會抨擊不斷，美國還是護著以色列。大量婦女兒童死傷有違人道，美國也不像當初指責大陸新疆勞動營的人種棉花，認為中國違背人權。

在美國民主黨執政的城市，如華盛頓特區、洛杉磯、曼菲斯、芝加哥、波特蘭，川普認為暴力事件多、犯罪率高，地方政府無能打擊犯罪，所以派國民兵去維持地方秩序，造成民主黨地方和共和黨中央政治對立，各地示威者多和執法者對峙；川普停止聯邦教育經費對哈佛、哥倫比亞等頂尖大學支持，要求這些學校對校內反猶太人組織處分，對學術、言論自由的傷害前所未見。川普政府接連對起訴前ＦＢＩ局長柯米、紐約州檢察長詹樂霞，原因是他們向國會做假陳述、銀行貸款資訊不誠實，其實緣由是這兩位曾對川普的司法案件緊追不捨，川普現在要秋後算帳。

川普出席今年聯合國大會，大力抨擊聯合國組織無能，威脅要對聯合國撤資。並正式退出ＷＨＯ、巴黎氣候協定。

過去十年，川普告了三四家媒體。近兩年就對紐約時報、華爾街日報、ＣＢＳ電視網、ＡＢＣ電視台，還有很多網媒提告，有些媒體因不願跟他訴訟糾纏，賠償和解了事，間接影響美國新聞自由；今年無國界記者組織對各國的新聞自由評分，美國在一百八十個國家裡排名五十七，每況愈下、歷來最差，這和美國全球第一的國力不相配。

川普今年未得和平獎，明年會得嗎？