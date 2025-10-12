諾貝爾和平獎與陰暗同流合汙

委內瑞拉反對派馬查多榮獲諾貝爾和平獎，群情譁然，白宮說這是政治凌駕和平。華府的結論或許正確，但原因不是川普沒有得獎，是聞訊後熟悉內情的拉美史學家Greg Grandin所說，馬查多剛好代表「和平的反義詞」。

馬查多的公民組織取用美國民主基金會金錢，她也簽署文件，積極支持二○○二年美國默許乃至配合的政變；兩日後，支持政府的基層民眾與軍人察覺實情並倒戈，已遭送離首都的總統查維茲班師回朝。

更讓委國反對聯盟跳腳的是，馬查多不斷分化反對陣營，也削弱了反對派力量。她與同夥最大的破壞力量，起自二○一四年春。當時，執政黨除一次失利，已經十四年連勝十七回，馬查多等人認定選舉路線無效，號召街頭暴力，要求就任不滿一年且未曾違法的總統馬杜洛下台，導致傷亡。

事後，亞利桑那州立大學教授、曾任美國外交官的Charles Ripley遍查相關資料並統計，死於暴力的卅一人中，廿一人是反對派造成，政府是十人。

然而，外界對此陌生，畢竟罕見有人力能追蹤如此大量、長達一年的刊物，而Ripley的揭露，貢獻是在留存證據，但無法醒動輿論跟進。甚至，很多傳媒往往傳達相反的印象，Ripley就發現，假使讀者僅看、或外界僅轉載《紐約時報》的文字，那就只能看到在該報卅三篇的報導，有卅一次歸因委國民眾死亡是政府所為，兩次沒有歸因，歸因於反對派○次。

其後，馬查多明知美國制裁（其實是霸凌）將特別使中低階層國民受害但仍支持，如根據美國經濟學家Jeffrey Sachs等人調查，川普在二○一七年八月的禁運，至二○一八年底已使大約四萬人喪生，卅萬人因無法即時取得藥品而有殞命風險。至二○二四年，委國最大外銷產品石油，收入累計損失該國ＧＤＰ的百分之二一三，每天約七千七百萬美元。不止於此，讓人難以置信的是，馬查多不單正當化華府改變本國政權的作為，她還主張海外軍事介入，以武力「解放」委內瑞拉。

最近兩個多月，川普以委內瑞拉毒販威脅美國安全，四度擊毀委國船隻殺死廿一人。馬查多再次支持。

但是，匿名國防部官員與法律專家說，此舉違反國際法。聯合國毒品與犯罪問題辦公室前主任Pino Arlacchi說，該國打擊毒品走私成績，是南美次佳，僅次於古巴。《紐約時報》本月一日則有調查，指美國緝毒局的資料顯示，委國不是美國非法毒品的供應國，在芬太尼貿易的角色也微乎其微，川普攻擊委國，是在清算個人恩怨，因他在二○一九年力挺臨時總統瓜伊多，結果徹底失敗，二○二三年委國反對聯盟撤銷對瓜伊多的承認，美國也發現他涉入盜用美國給予的上億美元醜聞，而馬查多自始就支持瓜伊多。

Greg Grandin知道詳情，也就感嘆委員會「把和平獎交給完全與美國帝國主義最軍事化、最陰暗一面同流合汙的人。」