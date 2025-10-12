名家縱論／兩岸和平與國民黨主席選舉

當前攸關台海和平最重要的兩個問題：第一，如果賴清德總統在二○二八年連任，中國大陸會如何反應？是否會啟動武統或非和平手段？第二，美國各界認為二○二七年可能會出現武力攻台，為何有如此說法？是否因北京認定台灣內部的「中華民國台獨化」已成定局使然？

賴清德日前接受美媒訪問時，再度宣揚「兩岸互不隸屬」的「新兩國論」，並表示若川普能讓習近平「永遠放棄對台發動武力攻擊」，那麼川普「必然是諾貝爾和平獎得主」。賴清德再次推高兩岸衝突危險，卻將責任寄望於川普，但美國已是心有餘力不足。

關鍵在於國際權力關係快速且劇烈的改變，中美、亞洲、兩岸權力關係正經歷重大變化：中美對抗正重塑國際秩序，美國在亞洲影響力大不如前，兩岸實力差距日益擴大。中國大陸在經濟、科技、軍事實力以史上未見速度發展壯大，從美國到區域各國都在調整與中國的關係，但賴政府卻不斷踏踩兩岸紅線。

台灣安全在過去受惠於美國的戰略模糊，美國的實力與意願有相當嚇阻力，然而當中美競爭對抗格局形成，解放軍進入三航母時代，加上九三閱兵的軍武展示，亞洲與兩岸軍事平衡已然改變；美國將公布的國防戰略報告，很可能將轉向「戰略收縮」，從印太戰略轉為本土防衛。

因此美國這幾年不斷要求盟邦增加軍費，賴總統在國慶演說中宣示，明年國防預算將超過ＧＤＰ的百分之三，在二○三○年前達到ＧＤＰ的百分之五，且今年底將提出國防特別預算，加速打造「台灣之盾」。可是，ＧＤＰ的百分之三幾近整體政府預算的三分之一，嚴重排擠其他領域預算，但花大錢能換來美國承諾保障台海和平嗎？

同時美國也在覬覦台灣的護國神山台積電，川普政府高官不斷說美台距離九千英里，台灣卻有半導體先進製程百分之九十，這對美國而言太危險了。半導體產業是過去蔣經國總統執政時期的重大政績，卻被賴政府以讓美國再度偉大為由，將先進製程搬去美國，換來的是高關稅與更多國防預算壓力，這不是掏空台灣嗎？

兩岸和平需要政治智慧審慎應對，但賴政府卻在脫鉤斷鏈兩岸關係，視對岸為境外敵對勢力，不斷挑起兩岸對立情緒，最終可能讓台灣付出慘痛代價。正如立法院長韓國瑜國慶演說指出，台灣面臨三座隱形堰塞湖：台海戰爭、黨派惡鬥、關稅談判，其中最嚴重的就是台海戰爭。

因此，回到前面兩個問題，賴清德連任後的台海動盪，及美國為何擔憂台海會提早發生戰爭，做為國會最大政黨的國民黨應該如何因應？國民黨如何做才能避免台海情勢持續惡化？

國民黨在馬英九執政後連續三次總統大選落敗，不僅長期在野，黨中央經歷換柱、藍白合破局等，上次總統大選只獲得百分之卅三選票，加上盤根錯節的利益人脈，讓外界看不懂，民調也直直落。然而，國民黨卻在地方選舉一直維持優勢與治理，在立法院中國民黨立委年輕化且戰力十足。

於是泛藍支持者普遍有強烈的焦慮感，因為民進黨政府讓中華民國認同變質為台獨新衣，兩岸關係從穩定走向仇恨敵對，甚至擔心賴清德連任將台灣推向戰火。

因此，面對台灣社會是和平穩定或戰爭衝突之際，這次中國國民黨黨主席改選，必須要從「二○二八年勝選邏輯」角度，展現國民黨的改革與世代交替決心、提升國民黨形象與擴大支持度，檢視參選人的理念與行動力，讓這次選舉成為贏得總統大選、下架民進黨、保衛中華民國、挽救兩岸和平的的關鍵契機。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）