大屋頂下／賴清德的投名狀或上了當？ 警覺美國逆向操弄台獨

賴清德國慶談話揭櫫了兩幅戰略旗幟：

一、強調「二七五八決議未定論／二戰歷史文件未定論」，這是標準的台獨論述體系。二、強調增加國防預算，並高調宣示加速打造「台灣之盾」，這是積極準備迎對兩岸戰爭。

這樣的戰略架構可以解釋為：一、台獨的立場不變。二、迎戰的心態不變。

這兩幅大旗皆與美國密切相關，斧鑿斑斑。這究竟是賴清德給美國對台操作的投名狀？或是他上了美國的當？

有目共睹的跡象顯示，美國對於台獨的操作，已從過去的「管制台獨」逐漸朝向「利用台獨」移動。

站在美國的立場。過去，所謂管制，就是防止台獨成為「麻煩製造者」，避免兩岸衝突，以穩定大局。如今，所謂利用，則是逆向操作，開始玩弄甚至塑造台獨的元素，以強化、惡化、固化兩岸的仇恨敵對，使兩岸不能和平競合，以穩定大局。

先談過去的管制台獨。一九九六年，台海發生飛彈危機，柯林頓命兩艘航母進入台灣海峽。兩年後，一九九八年，柯林頓訪問中國，宣布「不支持台獨或一中一台，也不支持台灣以國家身分加入國際組織」，稱「三不支持」。甚至，當時隨行的國家安全顧問柏格在回答媒體時更說，縱使台灣民選政府選擇了台獨那條路，或經由公民投票而支持台獨，「美國也不支持」，聯合報社論曾統稱此為「五不支持」。這「五不支持」可視為柯林頓在一九九六年台海飛彈危機後對美中台關係的總結性思考。內核是「管制台獨」。

接任的小布希總統也是如此。他指陳水扁是「麻煩製造者」，甚至用三字經罵陳水扁。當時的白宮甚至公開表示，陳水扁的台獨操作違反了台灣的利益。此皆管制台獨。

然而，跡象顯示，美國對台獨的操作，漸從「管制台獨」朝向「利用台獨／玩弄台獨」移動。

有蛛絲，也有馬跡。川普在二○一六年接蔡英文賀電，顯示他不願被捆綁。後來，蔡英文宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，可以想像是美台當局雙方的共同作品。川普的國務院官網取消了「不支持台灣獨立」的字句，也不會是即興之作。到了「二七五八決議台灣地位未定論」（聯合國層次），及「開羅宣言台灣地位未定論」（歷史層次），一波接一波，敲鑼打鼓，更已是海水退潮露出底褲。

這類蛛絲馬跡，顯示美國漸已違離「一中政策／不支持台灣獨立／反對任何一方片面改變現狀」的「管制台獨」的原本論述，而轉向了「利用台獨」的「掏空一中政策／親善台獨／改變現狀」的逆反論述。

前述一九九八年的柏格說：「三個公報的內涵就是我們不支持台灣獨立。很久以前就是如此了。」言猶在耳，如今卻是出爾反爾。

小結前論，Ａ「管制台獨」就是以阻擋台獨來維持兩岸和平；Ｂ「利用台獨」卻是欲以挑唆台獨來強化、惡化、固化兩岸仇恨敵對的僵局。二者看似背道而馳，對美國卻是異曲同工，也是異曲同功。

Ｂ比Ａ成本低，也更不扛責任。

如前所述，此一趨勢並非偶發，而是有意識地營造而成。賴清德當局一直被美國牽著鼻子走，對「二七五八決議未定論」亦步亦趨，更對「開羅宣言未定論」表示「感謝」，甚至出現「沒有台灣光復節」之說。可見，台美現今當局對此一架構必有檯面下的共議，相向而行，正在對接合龍。

對此，必須提出一個嚴肅的問題：此一情勢，對賴清德或台灣而言，究竟是一個政治救贖或死亡陷阱？

本文認為，賴清德是被美國撩撥，上了當，墜入美國的陷阱。

只憑ＡＩＴ一個未具名的發言人（放話人），沒頭沒尾的說一句「開羅宣言等二戰文件皆未決定台灣的最終政治地位」，賴團隊就能作出「沒有台灣光復節」的激烈回應，形同自己對號入座又回到了台獨的定位。

怎會如此禁不起撩撥挑逗？怎會如此沒有戰略定力？

美國的此種操作，其實並無促成台獨的意圖，反而是吃定了賴清德不敢真搞台獨，只是要誘騙賴清德自己把自己鎖死在台獨的姿態裡，與中國大陸維持仇恨敵對，阻擋了台灣與中國大陸和平競合的發展性，使兩岸水火不容，那就能滿足了美國的台海戰略利益，垂拱而治。

但是，這樣的架構，符合台灣的戰略利益嗎？

兩岸的難題其實是在「中國意涵未定論」，那是「一中各表」的問題。台灣不能用中華民國自殺型的「台灣地位未定論」與中國大陸長期仇恨敵對下去，而應當要用互動型的「中國意涵未定論／一中各表」，定錨在中華民國，與中國大陸共同營造中長程的和平競合，徐圖未來。

若被美國挾持而以台獨姿態鎖死台灣，斷送了兩岸和平競合，這絕對不是台灣的救贖，卻是美國玩弄台獨給民進黨及台灣設下的陷阱。

賴清德，這究竟是你給美國的投名狀？還是上了美國的當？

美國商務部長盧特尼克說，中共要「拿下台灣」，所以美國不得不侵吞台積電。但是，既然顧慮台灣會被中共拿下，卻為何要將台灣綁在「未定論」上，逼使台灣在美國挾持下向中共挑釁？

這是「放火打劫」。一方面在兩岸放火，一方面洗劫台灣。

台灣招架不住被逼到台積電大走山，毀掉了「矽盾」。但絕對不能再被搞到中華民國大走山，毀掉了我們的「中華民國盾」。

杯子理論：中華民國是杯，台灣是水；杯在水在，杯破水覆。

沒有中華民國，台灣就是一灘覆水，一灘「未定論」。

台灣必須警覺：美國仍將繼續打著「一中政策」的旗號面對中國，卻要挾持台灣把自己鎖死在「地位未定論」中敵對中共；美國也仍將繼續強調避免與中國戰爭，卻要挾持台灣在隨時待命做一隻「美國巷戰豪豬」的噩夢中掙扎下去。

這正是賴清德國慶談話揭櫫的兩幅戰略旗幟。

美國多聰明，台灣多愚昧。

邱義仁說：「除非瘋子才搞台獨。」其實，賴清德也明明知道他玩的是「假台獨」；但他搞「假台獨」，卻使台灣陷於真台獨的「真災難」。豈非愚不可及？更是何苦來哉？

且莫說「台灣地位未定論」，甚至一直到今天，我們還不知道到底有沒有台灣光復節，正面臨著「台灣光復未定論」。

這是最後一刻，正等待賴清德在十五天後的十月二十五日，鄭重宣示紀念中華民國光復台灣八十周年，驅趕台灣地位未定論的罩頂幽靈，不能坐視中華民國大走山，使台灣失去了「中華民國盾」。