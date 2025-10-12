星期透視／一場國慶兩種視野

國慶慶典是一年中國家最重要的活動，除了彰顯百工百業團結於憲政之下，同時也藉此向世界各國宣示主權存在的事實。這也是為何國慶活動的主辦單位，歷來便由象徵最高民意的立法機構負責，就算過往威權統治時期，這個形式程序也從未毀棄。今年國慶當然沒有例外，由立法院長韓國瑜擔任籌備會主席，並率先在典禮上致詞。

然而，台灣基本上為行政、立法、司法分立的體制，大體以美國為師。美憲設計的邏輯，乃認定三權之間與後來的政黨之間，必然會因各自利益而出現衝突；透過衝突，三權得以相互制衡，人民權益因此獲得屏障，此即所謂「以野心制衡野心」的政治學理。故而，在此設計下，衝突與矛盾被視為日常。數年前川普以總統之尊在國會兩院發表國情咨文演說，民主黨的裴洛西議長竟在後方議長席當眾撕毀總統演講稿，堪稱是行政立法兩權對立的經典畫面。

國慶大典當然希望對外能宣揚國人的團結，爭取更多海外僑民與友邦認同。但大典主席由立法院長擔任，他既是象徵最高民意的機關首長，又是在野黨領袖，發言上自有其必須斟酌之處。故而，韓院長在致詞中簡略提到「中南部風災」、「低薪族超過一百二十萬」、「光電板破壞生態」、「大罷免撕裂台灣」、｢錯誤能源政策」、「美濃大峽谷」、「對美關稅談判犧牲產業」、及「戰爭危機」等，涵蓋了過去一年台灣所面對的重大議題，並將之比喻為「一旦潰堤就足以讓整個台灣滅頂的隱形堰塞湖。」無人能否認韓國瑜所言，均是台灣目前面臨的重大挑戰，身為最高民意首長，避而不談反而失職。

但總統在隨後的演說，卻呈現了另一個迥然不同的畫面。賴總統認為，「今年是台灣崛起的一年！」因為，台灣今年的經濟成長率為百分之五點一，為亞洲四小龍之首；就業狀況是二十五年來最好，股市也連續六個月上漲，市值超過三兆美元，高居全球第八大股市；外匯存底也首度突破六千億美元大關，創下歷史新紀錄。總統誓言，他將努力守護這些寶貴的資產，運用它們來提升台灣乃至全球的產業及經濟發展。

如前所述，在分權的憲政設計下，行政與立法存在觀點上的差異並無足為怪。但國慶大典目的是要呈現團結的氣象，兩者發言南轅北轍，難免引人側目。某位評論者便指出，韓與賴的發言，「感覺是在不同國家講的」。執政黨發言人則在第一時間便批判韓院長的發言「相當不恰當」，為「特意的攻擊」並有造謠之嫌。其他綠營政治人物也爭相指責韓的致詞「堪稱史上最失格」，缺乏國會議長的高度。

孰是孰非讀者可自行判斷，但此事件其實暴露了總統府國安團隊的無能與失職。執政者若認為國慶大典必須呈現上下一心不容雜音，其實早應與韓國瑜會前協商，避免造成今天矛盾的局面。韓的立場與政策人盡皆知，執政黨豈能將典禮的順當寄託於韓的自我約束？如此治國又怎能讓人對眼下的關稅談判有信心？

雷根擔任總統時同樣朝小野大，但他所欲推動的政策幾乎全都如願。史家稱他為「偉大的溝通者」，因為他執政時常主動與在野黨溝通避免對峙。他的名言：「政治分歧可以透過對話縮小，而不是透過敵意擴大。」或許值得台灣執政者省思。

（作者為文化大學政治系特聘講座教授）