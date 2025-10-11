賴清德台獨史觀使國慶蒙灰

中華民國一百一十四年國慶日，賴清德總統發表演說提到兩岸議題時表示，「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五八號決議以及二戰歷史文件，並且放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同維護印太和平穩定。」而賴總統九日出席在台中舉行的國慶晚會則強調「沒有台灣，就沒有中華民國」，絕對不能夠放棄主權。

或許是接受大罷免慘敗後的新民意，賴總統不再強打「抗中保台」牌，國慶活動的相關發言沒再出現「新兩國論」或是「境外敵對勢力」等激化兩岸對立的言論，轉而強調台海和平。然而，賴總統仍未正視中華民國的歷史，慶祝「抗戰勝利」及「台灣光復」就是說不出口，堅持二戰「終戰」的日殖立場，竟還呼籲中共停止扭曲二戰歷史文件，實在諷刺。

說穿了，賴總統的「終戰」立場仍是其「台獨史觀」作祟。賴總統在「團結國家十講」的第一講曾稱「在馬關條約後，中國政權與台灣主權再也沒有關係」；面對我國抗戰勝利暨台灣光復八十周年，賴政府低調以對，將抗戰話語權拱手讓給中共。上月美國拋出「台灣地位未定論」，賴政府不僅高調唱和美方論調，民進黨秘書長徐國勇更扭曲歷史稱，一九四五年日本投降後，同盟國亞洲戰區最高統帥麥克阿瑟命令蔣介石代表同盟國接收台灣，並非台灣回歸中國，強調「沒有什麼台灣光復節，不要黑白講。」

然而「台獨史觀」與中華民國歷史扞格不入。眾所周知，雙十節為國慶日的原因，是為了紀念一百一十四年前無數革命烈士拋頭顱、灑熱血，推翻帝制創建中華民國的革命成果；即便當時台灣被日本殖民統治，也沒斷絕蔣渭水等諸多台灣先賢們陸續加入中國革命事業的信念。至於否認台灣光復的歷史更是荒謬，倘若接受美國說法，台灣就是一塊主權未定的無主地，中華民國對台灣及澎湖的統治將喪失合法性及正當性，則賴政府豈不成為非法的軍事割據政權？正因有台灣光復的歷史，我們得以對外宣示，八十年前台灣及澎湖的主權已重歸中華民國，在國家統一之前，中華民國政府與對岸當局對等且互不從屬。

民進黨雖然是台獨政黨，但民進黨官員既已宣誓服膺中華民國憲法，就要捍衛國家主權及歷史。然而民進黨政府卻一再扭曲國家歷史，甚至否認台灣在抗戰勝利後歸還給中華民國；不僅損害國格，自行閹割主權只會讓台灣在美中競合的過程中更加被動，更是對諸多先賢先烈及國軍官兵在建立中華民國及對日抗戰中流血犧牲的嚴重背叛。

賴政府慶祝國慶，卻不願改正扭曲歷史的錯誤行徑，就是欲披著中華民國的外衣繼續搞「務實台獨」，不僅無法團結全民，台海和平更淪為空談。如此執政黨，是國家的悲哀，更使國慶日蒙灰。