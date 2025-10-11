總統國慶談話有失格局

雙十國慶是中華民國的生日，賴清德總統和韓國瑜院長的兩份講稿，若未細看會以為韓的講稿才是國家領導人的格局宣示和對國體明確認同，賴的講稿卻把中華民國置於點綴，行政政績和經濟數字的「炫耀」淪為行政院長施政報告層次。

首先，賴講稿第一句話對「中華民國」做了看似「不得已」的交代後，台灣就成為講稿主體。中華民國確實從一九四九年後就撤退至台灣，將近八十年在台澎金馬的施政，不能否定台澎金馬延續了中華民國國祚，但更不容輕忽的是正式國號─中華民國才是友邦締結邦交的官方稱號，台灣是國體立足所在。身為國家領導人，賴怯於面對正式國名，又不敢正式宣稱心中念茲在茲「台灣國」獨立，莫怪乎賴就任之後左支右絀，天人交戰於「務實台獨工作者」和「中華民國總統」兩端拉扯。

其次，賴清德想效法美國總統川普宣布推動的多層導彈防禦系統「金穹」計畫，賴在國慶講稿宣示：加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。

反諷的是，上月對岸長春航空展，殲六無人機的官宣是「變廢為寶」，將庫存數千架、存在五十年的舊戰機改造為無人機，航空展中正式對外亮相。根據陸媒報導，殲六無人機改裝成本只要數十萬人民幣，而台灣要布建的飛彈防禦系統，一枚飛彈動輒數百萬美金。未來戰爭不只打科技戰，也是打科技武器的成本戰。大陸攻台若第一波就派遣無人機群攻台，台灣防空飛彈是否耗盡、難以再戰第二波，政府須盡早防備。

第三，賴總統此次講稿對於「中國」未做多言，也沒有過往「新兩國論」的互不隸屬挑釁，此或與可能即將發生的川習會有關，賴或許迫於美方壓力縮口不提。但賴對中未挑釁，也未積極向前提出「雙方多交流」，例如開放陸客、陸生等實質議題，代表兩岸關係不只冰封，就算到明年春暖也難花開。陸委會邱垂正主委日前訪美，以及近日公開演講時提及考慮提升陸委會駐美人員層級，凡此都表示陸委會「不務正業」，應至對岸卻至太平洋彼岸溝通、天馬行空行事，代表賴對中國態度並未軟化求和。

最後，台灣七月南部風災和九月花蓮光復災情，賴清德未能展現親民作風，各級政府第一時間也難以統籌人力和資源、有效救災紓解民怨；據美麗島電子報九月底民調，賴總統支持度較八月略回升，但仍處低檔。賴在外交上親美，但要過境美國本土至今未能成行；對中國之強硬對抗，美方也未予過多支持。

華盛頓憂心賴挑起兩岸戰端，甚至影響近期美中交往關係，賴之國安戰略尷尬不言可喻。

綜言之，賴主政之進退失據和對內的失卻民心，民進黨明年地方大選恐難樂觀。雙十國慶，國之大典，也是代表開創新的一年施政起始，寄望賴之領導人格局早日提升，勿再沉迷數十年前的亞洲四小龍稱謂；將人民之小事當作政府官員大事，才是民之所幸、國之大幸。