寧靜車廂 讓育兒族窒息

高鐵推出「寧靜車廂」新制，讓育兒的乘客不斷被舉牌提醒；彷彿帶著小孩子，就跟攜帶「違禁品」一樣。這樣的制度和執行的方式，實在糟糕！

事實上，台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，已進行逾一萬三千次勸導，其中，近半數為在車廂內講電話，其次兩成為追劇、聽音樂未戴耳機；大聲交談影響他人約三成，至於幼孩童相關僅為極零星個案。

嬰幼兒的躁動、哭鬧與出聲自我安撫等，是自然的生理現象。但高鐵現行的管理做法，會請乘務人員對照顧者舉牌提醒；然而最該被舉牌提醒的是高鐵本身，因為這是否定嬰幼兒受法律保障的成長權利，也是一種歧視。

筆者觀察，除許多育兒家庭因此反彈高鐵，更有可能進一步影響適婚族群的生育意願。

建議高鐵在推動寧靜車廂的同時，也應為保障親職權利的「親子車廂」留下一席空間，莫添增育兒族群的窒息感，以避免高鐵成為壓垮生育率的又一根稻草。兼顧寧靜管理，需要更有智慧的對策。