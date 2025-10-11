寧靜車廂 讓育兒族窒息

快訊

聯合報／ 何天陽／國會助理、育兒爸爸（台北市）

高鐵推出「寧靜車廂」新制，讓育兒的乘客不斷被舉牌提醒；彷彿帶著小孩子，就跟攜帶「違禁品」一樣。這樣的制度和執行的方式，實在糟糕！

事實上，台灣高鐵指出，自推出寧靜車廂後，已進行逾一萬三千次勸導，其中，近半數為在車廂內講電話，其次兩成為追劇、聽音樂未戴耳機；大聲交談影響他人約三成，至於幼孩童相關僅為極零星個案。

嬰幼兒的躁動、哭鬧與出聲自我安撫等，是自然的生理現象。但高鐵現行的管理做法，會請乘務人員對照顧者舉牌提醒；然而最該被舉牌提醒的是高鐵本身，因為這是否定嬰幼兒受法律保障的成長權利，也是一種歧視。

筆者觀察，除許多育兒家庭因此反彈高鐵，更有可能進一步影響適婚族群的生育意願。

建議高鐵在推動寧靜車廂的同時，也應為保障親職權利的「親子車廂」留下一席空間，莫添增育兒族群的窒息感，以避免高鐵成為壓垮生育率的又一根稻草。兼顧寧靜管理，需要更有智慧的對策。

環評制度總體檢 應如何補強

環境部正在針對環境影響評估制度做總體檢。對照二○二六年總預算普遍成長而獨有環境相關經費下降，環評預算甚至低於部行政經費百...

打造友善人行空間 刻不容緩

聯合報九月卅日的陽光行動專題報導，以大篇幅探討打造友善人行空間之迫切性。日前聯合新聞網又報導「新北市府周邊鋪面改造 十月...

台鐵公安的系統性失靈

台鐵五權站日前發生站務員遭旅客推落軌道的驚悚事件，這不僅是一則駭人的社會新聞，更應被視為對台灣公共運輸系統安全文化的一記...

總統國慶談話有失格局

雙十國慶是中華民國的生日，賴清德總統和韓國瑜院長的兩份講稿，若未細看會以為韓的講稿才是國家領導人的格局宣示和對國體明確認...

賴清德台獨史觀使國慶蒙灰

中華民國一百一十四年國慶日，賴清德總統發表演說提到兩岸議題時表示，「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五...

