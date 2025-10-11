快訊

打造友善人行空間 刻不容緩

聯合報／ 任可怡／公退（台北市）

聯合報九月卅日的陽光行動專題報導，以大篇幅探討打造友善人行空間之迫切性。日前聯合新聞網又報導「新北市府周邊鋪面改造 十月底前完工改善人行品質」，新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道整建工程，擴大人行空間、打造更友善的無障礙通行環境。筆者認為，台灣已步入超高齡化社會，期望各地政府重視台灣「行人地獄」之痼疾。

因應行人高齡化及轉型步行城市的需求，打造捷運站四百公尺內學校、醫院、商業空間內有連續遮陽蔽雨，且地面平坦、安全、止滑的人行空間，不僅能提高居民搭乘大眾運輸搭配步行整體的舒適感受，同時也可實現節能減碳的理想。而現況則是：人行道寬度不足、騎樓高低崎嶇，把行人逼到車道上冒險，視障、身障之輪椅族更是險象叢生、寸步難行。騎樓或人行道上懸掛式的招牌、交通號誌箱與高低障礙物成了失明行者碰撞受傷的潛在危險。人行道與斑馬線之間未有適宜的坡道，亦增添輪椅通行的不便。

不僅人行道硬體不足，人行道之使用者亦對高齡、肢障、視障者極不友善。部分店家把騎樓、人行道當成商場使用，在其上擺小吃攤、售貨、洗車、修車…沖刷的油垢導致騎樓與人行道濕滑無比，筆者曾因此跌倒骨折。人行道更經常成為商店卸貨或駕駛至店家買餐點、繳費之免費臨時停車場，更有機車駕駛理所當然地將摩托車停放在人行道上，均導致高齡失能者及視障肢障者危機四伏、舉步維艱。

總之，將上世紀的「車行城市」成功地轉型為優質的「步行城市」，需要從交通工程、交通教育、交通執法三方面著手。除了硬體建設，更期待提升商店及用路人的素質，共同洗刷「行人地獄」的惡名。

環評制度總體檢 應如何補強

環境部正在針對環境影響評估制度做總體檢。對照二○二六年總預算普遍成長而獨有環境相關經費下降，環評預算甚至低於部行政經費百...

寧靜車廂 讓育兒族窒息

高鐵推出「寧靜車廂」新制，讓育兒的乘客不斷被舉牌提醒；彷彿帶著小孩子，就跟攜帶「違禁品」一樣。這樣的制度和執行的方式，實...

打造友善人行空間 刻不容緩

聯合報九月卅日的陽光行動專題報導，以大篇幅探討打造友善人行空間之迫切性。日前聯合新聞網又報導「新北市府周邊鋪面改造 十月...

台鐵公安的系統性失靈

台鐵五權站日前發生站務員遭旅客推落軌道的驚悚事件，這不僅是一則駭人的社會新聞，更應被視為對台灣公共運輸系統安全文化的一記...

總統國慶談話有失格局

雙十國慶是中華民國的生日，賴清德總統和韓國瑜院長的兩份講稿，若未細看會以為韓的講稿才是國家領導人的格局宣示和對國體明確認...

賴清德台獨史觀使國慶蒙灰

中華民國一百一十四年國慶日，賴清德總統發表演說提到兩岸議題時表示，「期待中國能體現大國的責任，停止扭曲聯合國大會第二七五...

