打造友善人行空間 刻不容緩

聯合報九月卅日的陽光行動專題報導，以大篇幅探討打造友善人行空間之迫切性。日前聯合新聞網又報導「新北市府周邊鋪面改造 十月底前完工改善人行品質」，新北市政府近期推動市府門面及周邊人行道整建工程，擴大人行空間、打造更友善的無障礙通行環境。筆者認為，台灣已步入超高齡化社會，期望各地政府重視台灣「行人地獄」之痼疾。

因應行人高齡化及轉型步行城市的需求，打造捷運站四百公尺內學校、醫院、商業空間內有連續遮陽蔽雨，且地面平坦、安全、止滑的人行空間，不僅能提高居民搭乘大眾運輸搭配步行整體的舒適感受，同時也可實現節能減碳的理想。而現況則是：人行道寬度不足、騎樓高低崎嶇，把行人逼到車道上冒險，視障、身障之輪椅族更是險象叢生、寸步難行。騎樓或人行道上懸掛式的招牌、交通號誌箱與高低障礙物成了失明行者碰撞受傷的潛在危險。人行道與斑馬線之間未有適宜的坡道，亦增添輪椅通行的不便。

不僅人行道硬體不足，人行道之使用者亦對高齡、肢障、視障者極不友善。部分店家把騎樓、人行道當成商場使用，在其上擺小吃攤、售貨、洗車、修車…沖刷的油垢導致騎樓與人行道濕滑無比，筆者曾因此跌倒骨折。人行道更經常成為商店卸貨或駕駛至店家買餐點、繳費之免費臨時停車場，更有機車駕駛理所當然地將摩托車停放在人行道上，均導致高齡失能者及視障肢障者危機四伏、舉步維艱。

總之，將上世紀的「車行城市」成功地轉型為優質的「步行城市」，需要從交通工程、交通教育、交通執法三方面著手。除了硬體建設，更期待提升商店及用路人的素質，共同洗刷「行人地獄」的惡名。