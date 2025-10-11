台鐵公安的系統性失靈

台鐵五權站日前發生站務員遭旅客推落軌道的驚悚事件，這不僅是一則駭人的社會新聞，更應被視為對台灣公共運輸系統安全文化的一記血淋淋的警訊。

此類事件並非首例，從過去鐵路警察執勤遇刺殉職、到捷運系統內層出不窮的騷擾與暴力事件、再到此次台鐵站務員在光天化日下被推下月台，這一連串的事件共同指向一個令人不安的結構性問題：第一線基層員工的勞動安全，正在日益惡化。當社會大眾將目光聚焦於肇事者的脫序行為時，必須追問，為何本應作為安全樞紐的車站，卻屢屢成為暴力衝突的引爆點？

隨著社會結構變遷，站務員時常需要獨自面對包括無票搭乘、身心狀態不佳，乃至於具潛在暴力傾向的各類人士。這種將複雜的社會安全責任，過度下放到權力與資源皆不對等的基層員工身上的做法，本質上是一種制度性的卸責。當一個系統長期讓較脆弱的環節，去承擔最高強度的風險時，發生憾事就不是「意外」，而是一種可預見的「必然」。

針對此一困境，解決方案必須多管齊下，從硬體、軟體到系統層面進行通盤改革。首先，在硬體設施上，月台門的全面普及已是刻不容緩。多年來，台鐵對於全面裝設月台門的態度，常以成本高昂、站體結構限制等理由延宕，但相較於一條人命，這種成本計算顯然是短視的。月台門不僅能有效防止意外墜軌，更能物理性地隔絕月台與軌道區，從根本上杜絕將人推落軌道的可能性。除了月台門，車站內的監視系統、緊急求助按鈕的設置密度與連線效率，以及為員工規畫足以避險的安全空間，都應被列為最優先的基礎建設投資。

其次，在軟體與人力資源層面，必須進行根本性的思維轉變。企業應將「員工安全」置於「營運績效」之上，揚棄單人獨自面對高風險狀況的勤務模式。無論是月台巡檢或處理異常事件，都應強制要求兩人或以上結伴同行，形成相互支援的力量。同時，必須投入資源，為所有第一線人員提供常態化、專業化的「衝突降溫」與「自我防衛」訓練，讓他們在面對潛在威脅時，具備足夠的知識與技能來保護自己。更重要的是，必須重新檢討勤務ＳＯＰ，當員工判斷現場情況可能失控時，應授權其優先選擇退後、通報支援，而非以肉身強硬執法。企業與社會大眾必須建立共識：沒有任何一張車票的價值，高於一位員工的生命安全。

然而，僅僅強化鐵路系統內部的防護仍遠遠不足，因為問題的根源，在於整個社會安全網的破口。車站的治安問題，往往是社會福利、公共衛生與警政系統失靈的延伸。因此，最終的解決之道，必須建立一個跨部門、跨領域的「交通運輸社會安全網」。交通主管機關應主動協同衛福部、警政署與地方社政單位，建立常態性的聯繫與協作機制。例如，成立由鐵路警察、社工、心理衛生專業人員組成的聯合巡邏小組，在重點車站進行主動式關懷與介入，及早識別並協助高風險個案。將社會問題的專業處理回歸專業體系，才能讓運輸系統專注於其運輸本業，這不僅是保護基層員工，更是維護所有旅客安全的治本之道。