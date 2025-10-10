快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

聽新聞
0:00 / 0:00

中央地方合力爭取輝達

聯合報／ 黃淑／退休媒體工作者（台北市）

輝達要在台灣設立海外企業總部，台灣當然要全力爭取這家全球市值頂尖的公司；但建議中央、地方要各司其職。

台積電或其他公司要在台灣各地設廠，各縣市都會卯足全力向這些廠家辦說明會，提供最有利的條件，以廣招徠，招商引資對各地經濟、稅收都會有大幫助。

包括經濟部在內的中央政府，收到輝達要在台灣設立海外總部的用地請求，將訊息傳給各縣市政府，而由各地政府「兄弟登山各自努力」；不論是民進黨或國民黨執政的縣市，誰的條件滿足輝達的需要，就在當地設廠。全台灣的民眾都會額手稱慶，認為這是真正的台灣之光；對台灣的國際形象也有很大加分。

輝達市值已超過四點六兆美元，華爾街多家投資銀行分析，年底前可能會破五兆美元；現在的市值在全世界國家ＧＤＰ排名第四名，僅次於美國、中國、德國；也超過台灣去年的八千億美元。輝達的黃仁勳出生台灣，情繫台灣，既或公司內部對台灣的安全有疑慮，黃仁勳還是排除萬難；供應鏈大部分都在台灣，能夠在台灣成立海外總部，未來溝通、接單、出貨，對台灣廠商更便利。

美國總統川普在今年五月簽署行政命令，政府領頭，民間主建，要在二○三○年前建十座大型核電廠，二○五○年還有很多的中型、小型核電廠，總電力達到四百吉瓦，是現在產能的四倍。主要為ＡＩ、資料中心、數據運算需求所建；而美國現階段的用電，家庭及廠商都滿意充分供電。

我們中央政府應該要做的是，輝達設立亞洲總部，資料中心、研發中心也可能會陸續成立，台灣的電量會不夠？

輝達這次投資OpenAI一千億美元，要協助OpenAI設十吉瓦的電廠，十吉瓦的電力可滿足八十三萬戶的家庭用電。而台灣目前的電力，到了夏季巔峰時段，備載容量吃緊，用電亮黃燈；但到今天，民進黨政府還在非核家園打轉，對核能發電沒鬆口；這才是民進黨中央政府的當務之急。

延伸閱讀

台廠赴美怎麼贏？和黃仁勳一起拿「愛迪生獎章」的傳奇人物這麼看

川普規定H-1B簽證多收300萬 黃仁勳：當年我家來美恐負擔不起

黃仁勳：AI模型能力提升 推動運算需求大增

輝達攜馬斯克攻AI 黃仁勳證實將入股xAI

相關新聞

遇青天白日滿地紅的悸動

光輝十月，雙十國慶。曾在滇緬度過烽火童年的異域孤軍後裔張老旺，自費舉辦國慶升旗活動邁入第卅一年，今年同樣在國軍龍岡福利站...

賴清德的「諾貝爾獎時刻」

賴清德總統近日接受美國廣播節目專訪時表示，若美國總統川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄攻台的話，「必然是諾貝爾和平獎得主...

從秋海棠到小番薯省思

一九一一年辛亥革命爆發，推翻了延續二六七年的滿清帝制，開啟了亞洲第一個民主共和國的篇章。中華民國的誕生是一場理想主義的實...

讓世界看到中華民國

今天是中華民國一一四年國慶日。這個韓國瑜院長口中的「百歲人瑞」雖然歷經風雨飄搖，在台灣這塊土地上卻也屹立不搖了七十六年。

守護國家的美好未來

中華民國退守台灣七十餘載，對岸謀我日深，列強地緣角力的勁道跟著加劇；綠營執政供奉台獨神主牌，持續混淆和偷渡概念，中華民國...

輝達總部設北市是戰略地標

輝達原本屬意在北士科的亞洲總部用地，目前似乎產生變數，但台灣仍然具有其他鄰近各國所沒有的優點，尤其是台北市的松南營區，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。