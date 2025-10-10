中央地方合力爭取輝達

輝達要在台灣設立海外企業總部，台灣當然要全力爭取這家全球市值頂尖的公司；但建議中央、地方要各司其職。

台積電或其他公司要在台灣各地設廠，各縣市都會卯足全力向這些廠家辦說明會，提供最有利的條件，以廣招徠，招商引資對各地經濟、稅收都會有大幫助。

包括經濟部在內的中央政府，收到輝達要在台灣設立海外總部的用地請求，將訊息傳給各縣市政府，而由各地政府「兄弟登山各自努力」；不論是民進黨或國民黨執政的縣市，誰的條件滿足輝達的需要，就在當地設廠。全台灣的民眾都會額手稱慶，認為這是真正的台灣之光；對台灣的國際形象也有很大加分。

輝達市值已超過四點六兆美元，華爾街多家投資銀行分析，年底前可能會破五兆美元；現在的市值在全世界國家ＧＤＰ排名第四名，僅次於美國、中國、德國；也超過台灣去年的八千億美元。輝達的黃仁勳出生台灣，情繫台灣，既或公司內部對台灣的安全有疑慮，黃仁勳還是排除萬難；供應鏈大部分都在台灣，能夠在台灣成立海外總部，未來溝通、接單、出貨，對台灣廠商更便利。

美國總統川普在今年五月簽署行政命令，政府領頭，民間主建，要在二○三○年前建十座大型核電廠，二○五○年還有很多的中型、小型核電廠，總電力達到四百吉瓦，是現在產能的四倍。主要為ＡＩ、資料中心、數據運算需求所建；而美國現階段的用電，家庭及廠商都滿意充分供電。

我們中央政府應該要做的是，輝達設立亞洲總部，資料中心、研發中心也可能會陸續成立，台灣的電量會不夠？

輝達這次投資OpenAI一千億美元，要協助OpenAI設十吉瓦的電廠，十吉瓦的電力可滿足八十三萬戶的家庭用電。而台灣目前的電力，到了夏季巔峰時段，備載容量吃緊，用電亮黃燈；但到今天，民進黨政府還在非核家園打轉，對核能發電沒鬆口；這才是民進黨中央政府的當務之急。