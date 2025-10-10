快訊

政府應讓經濟成果雨露均霑

聯合報／ 黃惟冰／公共服務業（新北市）
富裕階層因擁有更多實物資產，隨著通膨上升，其財富通常會增長，而低收入者的購買力則受到影響，加劇貧富差距。記者劉學聖／攝影
富裕階層因擁有更多實物資產，隨著通膨上升，其財富通常會增長，而低收入者的購買力則受到影響，加劇貧富差距。記者劉學聖／攝影

「全球資本主義拉大貧富差距，數位經濟創造的新商業模式對傳統產業產生衝擊，也對台灣的經濟發展發生影響。過去兩年多，台灣總體經濟表現不差，但經濟成長的成果並非人人受益，部分產業承受轉型的陣痛。低薪加上物價問題，基層民眾對經濟成長無感，但政府未能即時察覺並改善。」

上述這段話，是二○一八年十二月七日時任行政院長賴清德，在該年地方選舉選後政策檢討記者會上，開宗明義點出政府第一項應檢討事項的內容。平心而論，同樣的內容，放在今天來看，一樣值得政府省思。

作為總體經濟櫥窗的台北股市，在七日突破兩萬七千點，創下歷史新高。此外，台灣八月出口總額五八四點九億美元，進出口互抵後的出超總額為一六八點三億美元，雙雙創下單月歷史新高。有這些數據為證，相信沒有人能說台灣的總體經濟表現不好。

然而，同一時間，也有三分之二的上市櫃公司股價跌破年線。有超過八千五百名不同產業的從業人員受到「減班休息（無薪假）」的衝擊。國發會景氣對策信號依然為持平的綠燈，但代表內需景氣的「批發、零售及餐飲營業額」，則呈現具下滑風險的黃藍燈。

綜合以上，可以發現雖然台灣總體經濟表現強勁，但不同產業之間有明顯落差。政府除了關照賺錢的產業，更不能忘記沒賺錢的產業。必須透過產業政策，以及強化所得重分配的財政手段，讓台灣經濟成長的果實能夠雨露均霑，避免民眾衍生不必要的相對被剝奪感。

