輝達總部設北市是戰略地標

聯合報／ 張延廷／清大教授、空軍前中將副司令（台北市）
輝達海外企業總部卡關，位於松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地成為其他選項之一。記者余承翰／攝影
輝達海外企業總部卡關，位於松山機場南側、面積約4公頃的松南營區土地成為其他選項之一。記者余承翰／攝影

輝達原本屬意在北士科的亞洲總部用地，目前似乎產生變數，但台灣仍然具有其他鄰近各國所沒有的優點，尤其是台北市的松南營區，其地點原本就能和首都精華區相互輝映，凸顯國際企業在台灣的地緣戰略價值，而且與內湖僅一水之隔、近在咫尺。然不論坐落於何處，政府都需擺脫「第三世界」的行政心態，為台灣創造價值。

對於向外招商，儘管不必諂媚迎合，但也不能「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，這些堪稱創造未來世界趨勢的國際大廠，會想來台灣設置總部，想當然耳經過其內部的層層評估，同時也可能納入美國官方的縝密規畫；因此，無論地方或中央，都必須盡速完成合適地址區位的建議。要有「超前部署」的跨黨派共識，不可再像偏遠地區防災救災一般的卸責心態，以免加深外國媒體對台灣政府只會內耗、不懂建樹的刻板印象。

據悉幾年前當美國在台協會遷址內湖時，曾考慮到美僑在一旦「有事」時能迅速撤離，考慮了徵用附近學校操場作為直升機的備降位置，唯我國民航法規迄今仍對旋翼機起降區位限制繁複；這當然一方面是出於飛航專業的結論，卻也顯得相關法規已經需要審時度勢、因地制宜地修改。而今若能藉由輝達總部的規畫，連帶完成松山機場周邊的輔助航路、場站預畫，不僅可滿足任何外企的附帶需要，也可讓松山機場具備更高戰略價值，滿足國防與交通的想定。

仔細推敲黃仁勳對於把亞洲企業總部設置在台灣，固然可以解讀成「台裔」的背景，但企業總是在商言商，就各種公共設施和配套條件，平心而論，台灣並非不二選擇。但在近年中美加劇對抗之後，台灣的地緣價值得天獨厚，輝達總部若能設置在松南營區，表面固然為台灣門面加分，實際上卻有疏散在台外僑的戰略功能。台北市作為台灣首腦，市府應該全力爭取此案落實在首善之區的策略。

