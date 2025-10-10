快訊

聯合報／ 林法／公退（彰化市）

中華民國退守台灣七十餘載，對岸謀我日深，列強地緣角力的勁道跟著加劇；綠營執政供奉台獨神主牌，持續混淆和偷渡概念，中華民國只剩軀殼。

國府來台後經濟建設卓然有成，輔以地方自治，繼之解除戒嚴，公民社會粗具規模。可嘆靠衝撞體制起家的民進黨即便執政，依舊為達目的不擇手段；「不自由的民主」使中華民國憲政發展成為一場遊戲一場夢。過去足以傲視全球經濟的「台灣經驗」，現今在政客們只有意識形態和權力欲望的摧殘下，「美積電」噩夢恐成真，攸關台灣發展命脈的半導體產業成了屈從強權的交易籌碼。至於與民生息息相關的諸多問題，反正在位者忙於政治鬥爭，累積的弊病就像堰塞湖，隨時恐將潰堤成災。

國家太抽象、權力太現實，兩岸凶險日增，安康之路何其遙遠？中華民國走過百年歷史，二千三百萬國人對國家有多少理解與守護，才是我們能否歡度國慶，並期待更好未來的關鍵。

