今天是中華民國一一四年國慶日。這個韓國瑜院長口中的「百歲人瑞」雖然歷經風雨飄搖，在台灣這塊土地上卻也屹立不搖了七十六年。
中華民國能存在至今，是非常了不起的成就；亞洲第一個民主共和國一誕生就先天不足、後天失調，在計畫趕不上變化之際，突如其來的武昌首義讓中華民國提前誕生了。國家誕生後，兵馬倥傯、百廢待舉，內有軍閥共黨，外有日寇侵略；中華民國領導對日抗戰成功，為今年二戰勝利八十周年寫下光輝歷史，是無法抹滅的一頁。中華民國從到台灣、在台灣、是台灣，每一步都走得艱辛；「兩個中國」的爭議始終不斷，中華民國的持續存在卻承載著歷史正統的正當性。
誠如賴清德總統去年此時說的，「中華民國是中華人民共和國的祖國」，鏗鏘有力、擲地有聲。希望賴清德總統今年能明確回應「台灣地位未定」及「沒有台灣光復節」的謬論，讓全世界不止看見台灣，更看到中華民國存在的事實。
