從秋海棠到小番薯省思

聯合報／ 黃義勝／自媒體創作者、大學生（台中市）

一九一一年辛亥革命爆發，推翻了延續二六七年的滿清帝制，開啟了亞洲第一個民主共和國的篇章。中華民國的誕生是一場理想主義的實踐，是一群志士仁人對自由、平等與現代化的渴望。那一年，秋海棠仍在中原綻放，象徵著一個新國家的浪漫與希望。

然而，理想的路途並不平坦；從北洋軍閥割據到抗日戰爭，再到國共內戰的撕裂，中華民國在風雨中飄搖。一九四九年政府遷台，這朵秋海棠被迫離開原生的土地，落腳在台灣這塊形似番薯的小島。從此，中華民國的故事不再是長江與黃河；台灣這塊小番薯，成了中華民國的新根。在這裡延續政體、重建制度、經濟起飛、民主深化。從戒嚴到解嚴，從威權到多元，這段歷程不只是地理的轉移，更是文化與認同的重塑。小番薯的生命力，象徵著台灣人的堅韌與實在，也映照出中華民國在逆境中求生的韌性。

筆者不是霧峰人，但在霧峰求學的這幾年，我深刻感受到這塊土地的溫度與歷史的厚度。身為在地大學生，我每天都在學習如何用演算法解讀生命、用數據理解健康。但在國慶時，我也思考國家是如何走到今天？我們的身分是怎麼在秋海棠與小番薯間轉化？

今天是中華民國國慶日，這不只是國家創建的紀念，更是文化的延續、是歷史的記憶與未來的想像。我們不只是秋海棠的後代和小番薯的子民，更是融合記憶與現實的新世代，是在歷史與土地之間尋找定位的旅人。

