賴清德的「諾貝爾獎時刻」

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

賴清德總統近日接受美國廣播節目專訪時表示，若美國總統川普能讓中國國家主席習近平永遠放棄攻台的話，「必然是諾貝爾和平獎得主」。路透則報導，被問及賴總統的發言時，白宮發言人凱利表示，川普「理應多次獲得諾貝爾和平獎」。

兩岸和平穩定是總統最重要的責任，賴總統這番話乍聽吹捧川普，卻揭露了內心的一絲嚮往。他明白和平是歷史的最高榮耀，是政治家能留下的最長遠遺產；問題在於，賴願意為和平跨出多大的步伐？如果賴總統真能超越意識形態的框架，擺脫「抗中保台」的政治口號，轉而以務實的姿態推動兩岸和平，那自己或許就可成為諾貝爾和平獎得主。

世界今日最危險的火藥庫，不在歐洲而在台海。這條狹窄的海域成了美中角力的前線，也是全球戰略的焦點。各國媒體時常以「下一場世界大戰的引信」形容台灣，因為一旦台海失控，必將牽動全球經濟、能源與科技鏈的崩解；因此能夠化解台海危機的人，不只是改變台灣命運的人，更是世界和平的締造者。

其實，簽訂兩岸和平協議並非投降或出賣台灣，而是成熟政治智慧的表現。從德國統一到南北韓協議，從中東的以巴和談到北愛爾蘭的貝爾法斯特協議，每一個和平的誕生，都來自政治領袖願意承擔罵名、突破僵局。若賴清德真能以台灣人民的安全與繁榮為出發點，主動尋求穩定兩岸關係的制度化途徑，讓台灣不再是一個「被犧牲的棋子」，而是成為東亞的和平樞紐，那將是百年難得的歷史契機。

反觀現狀，賴清德自上任以來高喊「民主防衛」與「價值同盟」，實質推動「抗中保台」，讓台海軍事緊張不斷升溫。共軍的每一次軍機繞台、每一次飛彈演習，都讓台灣人民的焦慮加深，也讓國際投資者卻步。這種「戰爭動員式」政治，對內只會加劇社會撕裂；對外則讓台灣被綁在大國博弈的棋盤上而無從自主。

因此，和平才是台灣最大的戰略資產，一旦兩岸能達致和平共識、甚至簽下和平協議，雙方不僅能解除軍事對峙，還能促進經貿、文化與科技交流，讓台灣重新扮演「亞洲瑞士」的角色─中立、繁榮、受尊敬。這樣的轉型比任何軍售或防衛承諾都更能確保台灣的安全未來。若賴清德能完成這項壯舉，不僅能贏得國際社會的掌聲，更能讓台海成為和平的典範。

諾貝爾和平獎頒給的從來不是高喊口號的人，而是敢在敵意中握手、在壓力中協商的人。若賴清德願意從政治操弄走向歷史抉擇，那時候台灣人民會記得他不是一位「選舉型」總統，而是一位真正的「歷史型」領袖。

歷史終將證明和平不是幻想，而是一種勇氣。當賴清德吹捧川普拿和平獎時，他也許沒想到真正能贏得世界尊敬的，是讓兩岸能夠達成和平共識的自己；這不僅能讓台灣百年無戰，更可以讓全人類看到理性與智慧的力量。

真正的諾貝爾和平獎不應頒給川普，而應屬於那位能讓台海從戰場變成橋梁的台灣領導者。

