遇青天白日滿地紅的悸動

聯合報／ 黃映溓／文史工作者（屏東市）
金門縣賢庵國小垵湖分校舉行國慶遊街活動，全校師生手揮青天白日滿地紅國旗，在社區巷弄間高唱國歌、國旗歌，相當熱鬧。記者蔡家蓁／攝影
光輝十月，雙十國慶。曾在滇緬度過烽火童年的異域孤軍後裔張老旺，自費舉辦國慶升旗活動邁入第卅一年，今年同樣在國軍龍岡福利站旁空地，掛上多達二萬面的國旗；桃園市政府農業局則在大園區溪海休閒農業區，以草花種植面積達一千平方公尺的巨型「國旗花布」；各地方政府亦在主要街道懸掛國旗。旅居海外的僑胞於華埠同步慶祝，久違的薄海歡騰、普天同慶。

在台灣看見中華民國國旗稀鬆平常，但在海外，特別是在正式的國際會議場合，想看見青天白日滿地紅可真是緣木求魚。一九九九年，因緣際會出席在國際法庭所在地─荷蘭海牙舉行的世界人權和平會議，由於我國並非聯合國會員國，外交攻防處境危艱，備受中共掣肘。那年全球百餘國與會，各國旗遍插會場外圍；但站在旗海前尋尋覓覓，卻怎麼也找不到最熟悉的青天白日滿地紅，那分寂寥與失落感，唯有身歷其境才能體會。

沒想到，眾裡尋旗千百度，驀然回首，國旗卻在燈火闌珊處。原來，隨行的一位外省籍老伯伯，從台灣出發前，暗藏了一面國旗飄洋過海；老伯伯站在世界各國旗海前用力揮舞中華民國國旗，剎那間一股激情澎湃猛然湧入胸懷，時至今日悸動仍刻骨銘心。

可悲的是，當時某名民進黨僑選立委率團出席與會，堂堂國會議員看見中華民國國旗，竟頤指氣使地朝著揮舞國旗的老伯伯吼叫「中國豬，滾回大陸去！」筆者無意挑起國家認同和族群對立，惟感嘆我們從來就不是一個正常的國家，尤其兩岸詭譎多變的政治氛圍，徒增政客操弄籌碼。

雙十國慶，面對青天白日滿地紅國旗，百感交集，竟湧上一股淡淡的哀楚和愁緒！縱使政黨競爭、朝野對立，國旗和國歌，無疑是國家認同的最大公約數，前總統蔡英文曾經公開說「中華民國是流亡政府」；時至今日民進黨全面執政，即便是「台獨金孫」賴清德總統，也不敢兌現民進黨「公投制憲」的政治承諾，卻任令統獨論戰紛爭擾嚷，盡情揮舞「抗中保台」大纛，企圖藉由國家認同製造族群矛盾以坐收漁利，轉移執政無能的焦點。

稍早，立法院三讀通過「還假於民」法案，教師節、台灣光復節、行憲紀念日恢復國定假日。民進黨秘書長徐國勇竟公然宣稱「沒有什麼光復節」。光輝十月，面對這個心中根本沒有中華民國的民進黨，台灣人民豈能再抱任何奢望？

