藍白合唯一實驗機會 兩黨需珍惜

民眾黨將於今天舉辦「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」首場研討會。黨主席黃國昌表示，面對民進黨政府持續撕裂社會，民眾黨必須幫全民找到出路，回應台灣當前現實需要；民眾黨政策會執行長賴香伶說，首場研討會聚焦聯合政府的理論，希望進行制度性創新實驗，並在明年的地方選舉優先試行。這研討在時機上恰當，對於台灣的民主深化、有效治理，以因應地緣政治變局，具有重大意義。

政黨的功能在於針對各主要選舉推出候選人參選，勝選後取得執政機會。愈是重大事項的原則性決定，各政黨愈是必須在選前，經由黨內民主程序作成決定、對外公布，勝選後必須貫徹。

但因我國總統、副總統選舉採相對多數制，一輪選出、一翻兩瞪眼，而且總統當選人有任命閣揆的絕對自由，不以其所屬政黨在立法院席次有無過半為限。為負起前述公開責任，藍白綠政黨「必須」於二○二八大選前，適時對外公布，其經如何之黨內及黨際過程、達成什麼共識或決定如何共推一組候選人。

尤其，是否依然維持對比式民調以一決高低？或是如何安撫黨內立委參選人「沒有母雞帶頭」的危機感，以及是否在不分區席次或區域立委提名上作出必要讓步等。

藍白協議就未來治理方向，只得是方向性、原則性；選後雙方須進一步協商落實，最徹底的方法係經由黨對黨的協商，依據當時共識，及選舉時雙方各自的貢獻度，做必要的折衝讓步，相關政黨不得反悔，否則將受到輿論嚴厲抨擊，這是內閣制國家如德國聯邦的實踐結果。於我國，因有基於國家認同所生的社會分歧及政社媒憲政法治結構之缺失，是否有可能落空或打折，有待觀察。

就明年地方選舉而言，各直轄市政府、縣市政府席次也得有組成聯合政府的可能，這是當今一個議題；但更重要者，其為總統大選之前哨戰，且為藍白合成敗及方案改良之唯一實驗機會。

到目前為止，民眾黨主席黃國昌正式宣布參選新北市長，並拋出「不排斥與藍營共推最強候選人」，民眾黨立委張啓楷也傳出有意參選嘉義市或彰化縣；國民黨基層則表示憂心，若黨內呼聲高的台北市副市長李四川遲遲不表態參選新北市，是否喪失先機，是否藍色小雞無主帥？經資深黨員幹部勸進，李四川表示「若明年要我承擔，我不會排斥」。

在這樣的定位下，藍白應從大局考量。在程序上，藍白雙方應先各自經過黨內程序，確立地方選舉的合作策略，明確指出這是以二○二八合作為前提的措施；其次，就實質面，在諸多方相關利益之衡量上，雙方應作出合於比例性的方案。例如，藍營得慎重考慮讓步給民眾黨為強棒的少數選區，從二○二八合作勝選而言，這讓步有限，合於比例原則。

或有一說主張，若國民黨人選民調一路領先、既無須藍白合，但這非無懸念，戰局仍有變數；也有一說認為，國民黨戰略目標的設定，若一開始就把「藍白合」視為爭取執政的前提，就可能為黨的主體性設下諸多無謂框架，讓勝敗無法操之在己，但這是混淆「平時努力」與「大選當前之必要的策略行動」；另一說主張，國民黨得勵精圖治而成就「一黨過半」的單方執政，但這未必能成功。

媒體報導柯文哲在看守所羈押期間著手研究聯合政府，於交保後促成這次研討會。藍白兩黨應珍惜這二○二六地方選舉的唯一實驗機會！