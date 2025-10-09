降低台海風險 爭取最佳利益

美國商務部長盧特尼克日前表示，美國正與台灣討論晶片生產比例的承諾，因為目前九成五的晶片都在台灣生產、僅有百分之二在美國本土生產。但台海緊張局勢日增，一旦兩岸間有任何狀況影響到晶片生產，就會危及美國的國家安全。因而美國想將生產比例調整為台美「五五分工」，等於將台灣一半的晶片產能奪走，將會對我們的經濟及產業產生重大影響，也會弱化原先「矽盾」的影響力。

此言一出，台灣各界譁然，政府表明不會同意五五分。但從過去協商經驗來看，面對美國各種施壓手段，我們都顯弱勢；台積電明知生產成本將會增加，也必須赴美投資，且即使台灣配合美國要求作出讓步，也不見得能換回好處。尤有甚者，美中對抗以來，台灣一向站隊美國；然而對於一旦台海發生危機，美國是否會出兵協防台灣，川普一直態度模糊。因此這次我們能否全身而退，尚不得而知。

事實上美國不單對台灣如此，川普政府要求日本投資五五○○億美元，由美方獲得九成利潤，以換取日本產品進入美國的關稅降至一成五；也要求南韓支付三五○○億美元，作為關稅自二成五降為一成五的代價。日本的部分尚待可能的新首相高市早苗進行談判；南韓政府則表明「無法現金買單」，否則將使南韓陷入金融風暴。因為美韓雙方對這筆巨額投資的方式尚無法達成共識，故二國遲遲無法簽訂正式協議。

韓國在軍事國防上一直仰賴美國，境內約有近三萬名美國駐軍。除了保護南韓、對抗北韓，也做為美國防止中國勢力擴張的同盟。此次關稅事件，加上月前川普政府在美逮捕南韓勞工並遺送回國的屈辱，韓國的外交方向出現了明顯變化。

李在明除了持續向北韓遞出橄欖枝，承認兩韓統一目前不具可行性，他要以「和平共存」為務實目標，同時也不像過去那樣迴避對中國的態度，開始強調中韓關係的重要性。因為他看出，若繼續一味配合美國的需求，韓國自己的空間將會愈來愈小。對李而言，這並非反美，而是重新定位與美國的合作關係，也不是一味對中國示好，而是在尋找一個安全的外交平衡點，以為自己爭取更多的利益。

李在明此舉很值得我們借鏡。美國現在以「台灣危險」作為將晶片製造移轉到美國的理由，若我們能採取一種「降低敵意、維持交流、避免衝突、追求和平」的機制，讓台海不再是美國預期的火藥庫，就可為自己增加更多的籌碼。否則在「台灣危險」的標誌下，我們腹背受敵，只能任憑美國予取予求。

美國對台灣有著各種巧取豪奪的手段，以台積電而言，在去年六月董事會之後，七席獨立董事中有六席是外籍，國外股東也占多數，早有成為「美積電」的風險；更要慎防美國可能會以反壟斷法當手段，強制分拆台積電。因此我們更要想辦法排除各種美國可能施招的因素及理由，讓兩岸先以「不統不獨、和平共存」為基礎，化解國際間對台灣安全的疑慮，並在與大國的抗衡之中獲得更多緩衝空間。換言之，面對美國壓力的最好方式就是降低台海風險；台灣沒有危險，美國就師出無名。