護憲三大法官 值得讚揚

憲法法庭因人數不足，釋憲結果遙遙無期，更凸顯行政院不能拿「待釋憲」當擋箭牌。依法行政，是政府最起碼的責任，也是解決朝野僵局的唯一出路。

史上首次，三位大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美公開聲明，堅持「憲法訴訟法」所定十人門檻，拒絕違法評議；三位大法官強調守護憲法秩序、不得違憲自我擴權並恣意行使大法官職權，此舉不僅體現對憲政秩序與權力分立的尊重，更是守護憲法秩序的實踐，值得肯定與讚揚。

正如大法官應依法審判，行政院亦有依法行政之責，兩者同為維繫憲政運作的基石。但看明年度中央政府總預算案再度引爆朝野攻防，藍白已提復議，批評行政院違法不編軍警消加薪與地方補助；綠營則喊協商，行政院搬出卅多年前的釋字第二六四號，主張立院決議有違憲疑慮。問題在於，「違憲疑慮」不等於「違憲判決」。如今憲法法庭僅剩八名大法官，更有三位大法官公開聲明「人數未滿十人無法作成判決」，顯示釋憲程序短期內無解。在此情況下，行政院更應依法編列、如期送審，同時展開協商，總統也應盡速補提名大法官，這是法律責任，也是政治誠意。

台灣「朝小野大」並非第一次，國外少數政府更是常態，講求協商與妥協。如今外有美中關稅談判未明、內有花蓮災後重建迫切，若政院仍以「待釋憲」為由拖延執行，形同以憲政空窗迴避政治責任，將使朝野僵局更深、民怨更高。

依法行政，是政府最起碼的義務。立法院三讀通過、總統公布施行的「軍人待遇條例」與「警察人員人事條例」，都已具法律效力。行政院卻以「已聲請釋憲、尚待結果」為由，暫不編列相關預算，等同以釋憲程序取代依法執行。

藍白提復議，並非杯葛，而是合乎議事規則的監督程序。依慣例，在施政總質詢期間，議案多會被院長宣告「另定期處理」，意思是暫時擱著、等朝野協商。此時政院若真有誠意，就該先依法編列預算，再依釋憲結果調整，並主動赴會說明，而不是老擺出「你違憲、我合法」的姿態。

政治不是打官司，人民要看的不是誰贏了釋憲，而是加薪能不能入帳、補助能不能撥得下來、重建能不能如期推進。花蓮災後復原雖已啟動，但能否加速進度、讓居民早日回到日常生活，才是政府當務之急。

更值得警惕的是，預算法第五十四條規定，總預算如未依期限完成審議，雖可「準用上年度預算」，保障政府運作不致停擺，但也讓執政者少了談判壓力，成為「拖延的護身符」。若行政院仗著這條條文不急協商，民生政策只會愈積愈多。

接連兩次罷免結果，反映民意對執政者的不滿，也提醒政府必須回歸依法行政、誠意協商；憲法法庭陷入「無法判決」的真空，更凸顯政治部門必須自我節制、依法行事。大法官以行動示範「忠於憲法、依法行使職權」，行政院亦應效法其精神，回歸依法行政的正軌。當預算依法編列、協商務實推動，民怨自然消散，福國利民才能真正上路。