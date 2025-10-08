聽新聞
災區學童受教權 教育部責無旁貸

聯合報／ 楊智強／教育部中央教師申訴評議委員（台北市）
花蓮光復國中、光復國小與大進國小復課，災民安置與校園教學將採分區管理。圖為光復國小。記者王思慧／攝影
花蓮光復國中、光復國小與大進國小復課，災民安置與校園教學將採分區管理。圖為光復國小。記者王思慧／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖潰溢洪災發生後，對多所學校帶來嚴重衝擊，校舍和設施被淤泥淹沒，教室恐將長期失去使用功能。災區校園往往成為災民避難收容所，學校不僅是教學場所，更肩負安置災民的重任；如何有效分區管理、規畫動線並做好防疫措施，是亟需中央統籌的難題。

以大進國小為例，恢復實體上課後仍需收容百餘名災民。儘管地方政府努力以分區、獨立動線、警力管制等措施避免學生與災民互相干擾，但空間有限、管理複雜的現實，讓學生家長擔憂孩子的安全與學習品質。部分災民因安置或去留的政策反覆而焦慮，亦可能與學童上課時間、活動空間產生摩擦。安置時程未明，也使災民與學生家長均感不安，更凸顯教育部在協助地方進行校園災後復原和安置管理上，資源與制度均不足。

學生停課、遠距教學或移地上課成為不得已的方案，但災區家庭的生活條件與設備普遍不佳，線上課程成效有限；災後復學的學生還得面臨跨區就學、交通時間增加及心理壓力等多重困難。災難之後如何確保學生的受教權、維持課業連續性，更是教育主管機關不可迴避的重大責任。

此次災難也暴露出台灣防災體系在校園防護、災後復原計畫與跨部會合作上的缺口。防災演習若停留於虛應故事，待災難真的來臨時即難有效應對。

教育部應藉此深刻反思，建立完善的校園防災與災後重建機制；不僅在硬體設施上提供資源，更應推動心理輔導、行政協調與災害教育制度化。

