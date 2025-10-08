花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成的毀滅性衝擊令人心驚，中央迄今仍列為「紅色警戒」潛勢區。隨著災後重建展開，居民、志工與工務單位正努力重拾家園，但必須正視堰塞湖潰決風險尚未解除。前次潰堤後河床已被墊高，一旦再次決口，水量與土石流將更具破壞力。若安全底線未嚴格把關，重建成果恐在下一次突發的潰決中毀於一旦。

內政部前部長李鴻源指出，山區仍有約二點五億噸泥沙滯留，只要再來一場豪雨或五級地震，巨量泥砂可能再度崩落，形成「第二次堰塞湖」。目前下游河床已淤高三至五公尺，通洪能力下降，堰塞湖即使不垮也有溢堤風險。他強調堰塞湖一旦潰決，洪流約四十分鐘即可達部落，預警與疏散機制必須確實規畫與演練。

針對堰塞湖損毀長達二八六○公尺的堤防，水利署採三重防護工法，土堤高三公尺、寬十公尺。然而，若上游壩體突然決口，瞬間釋放的水體將形成「牆狀洪流」，混雜泥砂、巨石與木材的高能量洪峰，其動態衝擊力遠超靜水壓，恐使臨時工法難以支撐。李鴻源也提醒，目前河床抬升、容量減少，若再遇颱風豪雨，即使堰塞湖未潰，逾堤機率仍高，應嚴密監控並加強避難演練。

重建與救災過程中，避難規畫必須以最壞情境為前提。河床已被墊高，下一次洪流高度恐超越上次災損，單純「往樓上避難」未必安全，應規畫多條通往高地的水平撤離路線，並設置備用集結點以防路徑阻塞。分區疏散與動線演練亦需落實；應依工區與聚落畫定撤離區塊，讓居民、施工人員、國軍及志工熟悉地形與方向，確保臨時狀況下能迅速撤離，減少擁擠與迷失。

多數救災與重建人員並非在地人，應於每日開工前進行安全教育，內容含警報聲辨識、撤離路線與集結點。遇突發狀況時，應能立即放下機具、優先撤離。避難集結點與臨時收容所需重新檢視，並避免設置於可能受二次洪流波及之區域。

堰塞湖潰堤往往毫無預兆，監測與警報系統須轉為主動防護，除專業監測外還應運用即時資料回傳；白天以無人機巡視壩口，結合人工觀察山谷聲響與水色變化，以提前發現異常。警報通報應具多重備援機制，手機告警簡訊、村里廣播、車載擴音器、隨身喇叭等應同步啟用，避免遇單一系統故障時難以通報，若發現通報機制異常即應預防性撤離。

現場人員的防災意識亦是關鍵，所有進入工區者需熟悉撤離動線與安全區域，並設置安全防護員負責監聽警報、指揮撤離。大型機具應預留撤離通道，並在夜間停放於安全區。村里長與志工隊需配備無線電、與指揮所保持聯繫，形成「人民自助、社區互助、政府支援」的三層安全網。

災害無法預測，人定勝天終屬妄想，重建路漫長而艱辛；唯有以最壞情境為基準，建立完善的監測、預警與撤離體系，方能確保重建人員與居民在未來雨季或地震中平安無虞。重建之路百廢待興，唯有安全是根本的底線。