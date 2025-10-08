聽新聞
財劃法的角力 教育淪犧牲品

聯合報／ 魏佳卉／大學問網站執行長（台北市）
明年度教育部預算卻被削減了908.7億元，降幅高達77.7%。圖／聯合報系資料照
明年度中央政府總預算案的數字，對教育界來說無疑是一記重擊。在國家歲出總額增加的同時，教育部預算卻被「斷崖式」削減了九○八點七億元，降幅高達百分之廿七點七。儘管主計總處堅稱這是配合財政收支劃分法修正，將幼教補助、師資員額等經費改列地方政府的「一般性補助款」，但這場財政結構大挪移的結果，卻讓教育成了被犧牲的首要對象。

財政轉移的本質，是將中央的「專款專用」轉為地方的「自籌自用」，但看似合理的放權，在教育領域卻衍生出嚴重的結構性危機。首先，是地方能否承受？地方政府財政能力與優先順序不一，一旦中央的計畫性補助消失，無法保證每一個縣市都能將這筆錢全數用於教育。師資增聘、幼教普及等國家級的政策目標，恐因地方財政壓力而大打折扣。

再者，中央將經費移出，是否代表教育部可以對這些政策的成敗「被動退場」？當中央與地方開始為經費與權責「互推皮球」，最終必然是第一線的學生權益和教學品質成為犧牲品。

最後，則是預算論述權的敗退。教育預算大減，暴露了教育部在行政院體系內的發言權相對弱勢。在國家資源分配的角力中，教育這種長期性、慢效性的投資，往往難與國防、經濟等急迫性項目競爭，難以抵擋主計總處基於財政平衡作的結構性調整。這顯示教育的重要性在國家施政排序中被無形降級。

教育部的預算被大幅削減，不僅削弱了中央對全國教育發展的領導力，更讓地方教育資源面臨巨大的不確定性，行政院必須要停止將財劃法作為推卸責任的藉口。主計總處在進行預算大轉移的同時，須提出具體可行的配套措施，確保地方政府在承接經費後，能嚴格落實對師資、幼教等重要教育項目上的投資。

政府的財政改革不能犧牲教育的品質與穩定。我們呼籲行政院與立法院在審議預算時，應將教育的長期利益置於首位；讓教育回歸百年大計的定位，而非淪為財政角力下的犧牲品。

