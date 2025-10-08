聽新聞
0:00 / 0:00

仿美撥款程序救財政紀律

聯合報／ 林騰鷂／東海大學法律系退休教授（台中市）
參院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長。圖為美國首府華盛頓。(路透)
參院6日再度表決臨時撥款法案但未能通過門檻，導致聯邦政府關門持續延長。圖為美國首府華盛頓。(路透)

美國近日乃至歷年來，多次因國會未能及時通過撥款法案而導致「政府關門」。因依「反赤字法案」，凡未經國會授權之支出皆屬違法，政府必須停擺。雖然僵局頻生，卻體現了「無授權不得支出」的憲政原則，確保行政支出必須經國會審議與撥款，行政不得擅動一分公帑。

反觀我國，預算法第五十一條明定，中央政府總預算案應於會計年度開始前一個月，即每年十一月卅日前由立法院議決。第五十三條進一步規定，立法院應就中央政府總預算案，依各部門或計畫進行審查與辯論，並得要求行政院派員列席說明；其辯論應以政策及經費需要為主。但多年來因立法院未能依限期完成議決，行政部門則依第五十四條規定「得準用上年度預算動支」，形成「未審先支」的制度亂象，國家財政長期在國會尚未正式授權下運作。

根據立法院預算中心與審計部資料，自民國一○六預算年度起，中央政府公務預算幾乎年年逾期通過。整體而言，近九年平均延宕約五十天。除一一三年度外，其餘各年均違反預算法第五十一條「前一年度十一月卅日應議決」的規定。這代表立法院長期未能依程序完成辯論與議決，行政部門得以依第五十四條繼續動支舊預算，使我國財政多年處於「無授權執行」的亂象。立法院預算審查常以黨團協商或「通案刪減」取代政策辯論，行政首長多未列席答辯，監督功能幾近消失。

行政部門則藉預備金、特別預算或基金挪用，任意補編支出。截至一一五年度，中央政府基金與特別預算餘存逾二兆元，多未具績效報告。另媒體行銷、能源補助、基礎建設等經費動輒追加，形成公務預算體系之外的「第二預算」，濫支亂支現象頻仍。

筆者認為，要防止行政濫支、重建財政紀律，必須參照美國嚴謹的撥款程序，從制度改革著手：一、建立「預算決議、撥款法案、稽核報告」三層審議，並公開紀錄與答辯。二、修法要求逾期未議決者須公開說明；若超過期限，行政僅能依前一年預算六成動支。三、行政首長必須親自列席，逐項說明經費用途；無故缺席或答辯不足者，預算應暫緩或凍結。四、重大支出如國防、綠能、宣傳應獨立撥款，不得以特別預算或基金包裹。五、非營業基金回歸預算體系，明訂期限與用途，逾期自動繳回國庫，並全面公開支出明細，嚴守「授權、撥款、稽核」三環。

美國政府寧可暫時停擺，也不容許無授權支出，我國卻習於延宕審議，放任行政「先花再審」。近九年來連續違法延宕的事實，證實了預算法第五十一條已被架空。唯有引進美式撥款制度，避免立法院不依法辦理預算辯論，或行政院以特別預算與基金逃避監督，權責分明方能落實預算法制。

延伸閱讀

保險業注意！委外辦法提升至法規命令層級 違者最高罰1200萬元

外箱 MIT、內裝 MIC 基隆關籲確認產地標示合規

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

工業雙氧水漂白豬大腸 專家：當心吃下重金屬傷身

相關新聞

輝達投資案僵局 政客踢皮球 耽誤台未來

輝達在台灣興建總部案僵局持續，不免讓人擔憂：前總統蔡英文跨盡部門之力邀請來台投資的輝達，在總統賴清德的不夠用心，以及台北...

在美設科學園區 等同獻城割地

由台灣與美國共同合作開發高科技產業聚落的「台灣模式」，或說在美國設置「科學園區」，這豈只是太阿倒持，甚至可說是獻城、割地...

和平之鑰就在民進黨自己手裡

賴總統，和平的鑰匙在你自己手裡。

科技．人文聯合講座／立基生態之國土安全格局

享譽國際的北京大學建築與景觀設計學院院長俞孔堅教授，在赴巴西拍攝「海綿星球」（Sponge Planet）紀錄片時，因飛...

仿美撥款程序救財政紀律

美國近日乃至歷年來，多次因國會未能及時通過撥款法案而導致「政府關門」。因依「反赤字法案」，凡未經國會授權之支出皆屬違法，...

財劃法的角力 教育淪犧牲品

明年度中央政府總預算案的數字，對教育界來說無疑是一記重擊。在國家歲出總額增加的同時，教育部預算卻被「斷崖式」削減了九○八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。